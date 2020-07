BUENOS AIRES - Este miércoles comenzó el mes de julio. A pesar de la cuarentena social, preventiva y obligatoria, durante el séptimo mes del año se podrá disfrutar un fin de semana largo. A su vez, para quienes profesen la religión islámica habrá otro feriado en el día 31.

De esta manera, el mes de julio llega de la mano de tres feriados; uno inamovible, otro con fines turísticos y una fiesta de sacrificio religioso.

El primero es el día 9 de julio, por el Día de la Independencia. El 9 de julio de 1816 se firmó en el Congreso de Tucumán la Declaración de La Independencia de Argentina. Así es como este 2020 se festejan los 204 años de la fecha en que se rompió el vínculo dominante de la monarquía española.

Sin embargo, el 9 de julio cae un jueves. Pero en diciembre del año pasado, se declaró el 10 de julio como feriado puente con fines turísticos. Si bien no se podrá salir a aprovechar el octavo fin de semana largo del año como se hubiese deseado, es una buena noticia para los estudiantes y trabajadores.

Por último, el día 31 se celebrará la Fiesta del Sacrificio para todos aquellos que profesan la religión islámica. El feriado figura en el Artículo 3 de la Ley N° 27.399.

Diferencia entre día no laborable y feriado

En el caso de ser un feriado nacional, los empleados no están obligados a trabajar. Si lo hacen, deberán cobrar el doble que un día normal.

Por otro lado, un día no laborable es aquel que el empleado puede decidir si trabajar o no. A diferencia de los feriados, si se trabaja se cobrará lo mismo que un día normal y de lo contrario no se puede recuperar.