Comodorenses hay en todos lados a nivel nacional e internacional y es por eso que Florencia Venier, quien se identifica como tal, dice presente desde un país muy alejado de la ciudad.

La joven criada en Comodoro Rivadavia vive actualmente en Japón y desde sus redes sociales tuvo una muy ingeniosa idea: compartir los detalles de la cultura “nipona” que muchos no conocen, pero que ella y sin ningún problema, muestra en fotos y videos.

“Soy una comodorense en Japón, cuando terminé la secundaria decidí estudiar economía en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que realmente cambió mi vida fue estudiar el idioma japonés”, manifestó Florencia con ADNSUR.

Ni por el inglés, portugués o italiano: la lengua japonesa apareció en su vida y despertó pasión por aprender e ir más y más para adelante: “Nunca me imaginé que iba a poder estudiarlo, pero siempre sentía interés”.

Ya terminados sus estudios, tomó la decisión de aplicar para una beca de posgrado desde el ministerio de Educación de Japón, por lo que terminó yéndose al lugar que tanto ansió conocer.

“Decidí estudiar ciencias del medioambiente y le di un giro total a mi carrera profesional. Japón me abrió las puertas, todavía me acuerdo del último día de estar en Argentina. Me subí al avión y me despedí de mi familia”, recordó Florencia en su nuevo cambio radical.

Residiendo en el país asiático, la joven comodorense resaltó que “después de varios años me recibí”, siendo llamada para ejercer en un lugar con una impensada particularidad. “Empecé a trabajar en una empresa de ingeniería japonesa que estuvo involucrada con la construcción del primer parque eólico de Comodoro Rivadavia”, contó.