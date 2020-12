COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Tal como anunció la UTA de Comodoro Rivadavia, los trabajadores de Patagonia Argentina continúan con el paro iniciado este miércoles a las 13 horas en reclamo por la falta de pago de salarios.

La medida de fuerza afecta el servicio del transporte público en la ciudad que sigue suspendido este jueves, en todas sus líneas y recorridos. Los trabajadores de Patagonia aún no cobraron sus haberes del mes de noviembre, y según anticiparon el paro continuará hasta cuando esté el dinero depositado en sus cuentas bancarias.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Comodoro, Juan Carlos Cossio, explicó a ADNSUR que el viernes pasado, la empresa se comprometió a hacer efectivo la totalidad de los salarios este miércoles, pero este miércoles a primera hora “nos dijeron que no iba a ser posible, porque el gobierno no cumplimentaron los pagos". Y aseguró que "hasta que no esté el dinero en el cajero, no vamos a levantar el servicio".