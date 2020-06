CHILE - "Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 6,9 y se localizó a 50 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama", indicó el organismo en su cuenta de Twitter.



El Intendente (Gobernador) de Antofagasta, Édgar Blanco, señaló que no hubo alerta de tsunami.



"Las alarmas de tsunami suenan a los 30 ó 40 segundos después del sismo para empezar a hacer evacuaciones en caso de tener sospecha y aquí como eso no existió, no hubo sonido, así que pudimos estar tranquilos", explicó la autoridad regional en el canal Mega.



El epicentro del sismo, que tuvo una profundidad de 123 kilómetros y ocurrió a las 3.35 (hora local), fue en la ciudad de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, 1.600 kilómetros al norte de Santiago, y no reportó pérdidas humanas aunque si algunos daños estructurales que afectaron la vialidad local.



Según el reporte de la Gobernación de Antofagasta, el sismo ocasionó desprendimientos en la ruta 23, que une Calama y San Pedro de Atacama, y posteriormente fue despejado con maquinarias.



Entre tanto, las comunas de Ayllú de Solor y Toconao, en la misma región, tuvieron fallas en el suministro eléctrico durante un par de horas.



Posteriormente se produjeron al menos siete réplicas en la localidad, entre 3,3 y 4,4 de magnitud en la escala de Richter.