Charly Amado es sinónimo de la noche comodorense. El artista se ha ganado el cariño del público, que se ha ido renovando con el correr de los años.

Y justamente, por su reconocimiento entre la comunidad petrolera, será quien estará a cargo del cierre de la edición N° 10 de la Feria Internacional del Libro 2023 "40 años de democracia. No pudieron con los lectores", que se llevará a cabo del 7 al 16 de julio.

En diálogo con ADNSUR, el artista confirmó: "Estaré con mi show, con mis temas nuevos y los clásicos de siempre". Pero también, la feria del libro será el espacio en el que presentará su primer libro "Relatos de la Noche".

Qué trabajadores de Chubut tendrán feriado nacional este martes 27 de junio

"Lo comencé a escribir en pandemia. En lugar de estar todo el tiempo acostado, empecé a escribir las historias y relatos de la noche. Hay mucho de la noche para contar, mitos, verdades y no tan verdades. Hay historias bien contadas. Me instruyó mucho una amiga de El Bolsón. 'Aprendé de gramática', me dijo y me enseñó. Fue todo un aprendizaje. Así que feliz", expresó.

La presentación de cierre a cargo de Charly será el domingo 16 de julio, a las 21:00 horas, en el Café Cultural - Centro Cultural.