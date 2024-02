PESCA Conflicto salarial en Puerto Rawson: empresarios no salen a pescar hace tres días y podría caerse el resto de la temporada Los barcos están parados desde el viernes mientras hay conflictos con los gremios de SUPA, STIA y SOMU. Si no hay acuerdo, hay chances de que la zafra quede paralizada, causando un enorme perjuicio no sólo a empresas y trabajadores, sino también a la provincia, porque se trata de la segunda actividad económica de Chubut.