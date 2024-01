Este miércoles por la tarde, en medio de la movilización de la CGT por el paro nacional en rechazo al DNU y la ley ómnibus del Gobierno Nacional, el ministro de Economía Luis Caputo y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, mantuvieron un fuerte cruce en la red social X.

Primero, el ex candidato a vicepresidente cuestionó al funcionario de la cartera económica por lo hecho hasta ahora en su función y le hizo una sugerencia que luego fue contestada con una reiteración.

“El Ministro de Economía Luis Caputo, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”, publicó en X el actual legislador y ex candidato a vicepresidente.

Una billetera virtual ofrece un plazo fijo con tasa de interés mayor que los bancos

Pero la respuesta no tardó en llegar porque el ministro, similar a lo dicho por Milei, replicó: “diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”, contestó el funcionario, quien además agregó: “Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.

El dólar "blue" volvió a subir: a cuánto cotiza este martes

Con la advertencia de lo que podría ocurrir a futuro si la ley ómnibus no obtiene el acompañamiento de la mayoría en Diputados la semana próxima, en caso de no ser pospuesta, también el presidente Javier Milei expresó que apuntarán a la revisión de los recursos que son transferidos a las provincias.

Previo a esto, Caputo publicó en la misma red social otro adelanto que despertó críticas en la oposición. “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, advirtió.

Milei: "Si la inflación es igual a la de diciembre sería para festejar"

“No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, continuó.