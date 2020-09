COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Hace algún tiempo en el Concejo Deliberante se encuentran trabajando sobre un proyecto de ordenanza impulsado desde el Frente de Todos y que actualmente se encuentra en comisión, que busca ordenar la legislación vigente en torno a la tenencia de mascotas y multar a quienes resultan propietarios irresponsables.

En este marco, en diálogo con Crónica, el edil Gustavo Reyes explicó: “A lo que se apunta es a abrogar la ordenanza vigente desde el ’82 porque hay prácticas que ya no son habituales en esta época y declara a Comodoro ciudad no eutanásica ya que hay una ley nacional y provincial sobre ello” y añadió que “apuntamos a una fuerte campaña de educación sobre el cuidado responsable y en caso de ser irresponsables habrá multas dependiendo de la gravedad de los hechos”.

De esta forma, el concejal manifestó que se avanzaría sobre un patentamiento de animales especialmente aquellos que se encuentran dentro de las catalogadas como razas peligrosas siendo un sistema que se aplicaría por única vez para identicar a los propietarios teniendo en cuenta que mucha gente tiene a sus animales en la calle pese a contar con patios cerrados.

“Los perros en situación de calle no son agresivos en su mayoría, son amigables y se acercan a la gente, distinto a los que tienen dueños y salen y muerden” reexionó. Así planteó que están abiertos a cualquier sugerencia que pueda hacerse para enriquecer el proyecto para terminar de denirlo; “tuvimos una reunión con ALMA, y esperamos reunirnos con asociaciones vecinales e invitar al Círculo Veterinario. Nos tiene medio imposibilitados el tema de la pandemia dado que no podemos hacer reuniones amplias pero veremos la manera de invitar a la gente. También tenemos previsto hacer reuniones por zoom con gente idónea en la materia a nivel nacional para sacar este nuevo proyecto de tenencia responsable” recalcó.

Sobre las esterilizaciones, Reyes indicó que hoy por hoy se hacen entre 20 y 30 esterilizaciones por tráiler al día y que las mismas debieran ser entre 80 y 100 por día para tener un efecto a partir de la sobrepoblación existente, de manera que “se apuntará a incrementar el número y la difusión de las campañas, sabemos que debe haber una importante erogación por parte del Municipio pero el recupero se podría lograr con las multas” explicó.

Consultado sobre la posibilidad de retorno de la perrera, el concejal fue contundente; “no se contempla la vuelta de la perrera ni tampoco estamos hablando de la captura y depósito en dispensario, el proyecto solo apunta a la tenencia” indicó y recordó que “las normativas están vigentes desde el ‘82 y no se ha logrado tener una ordenanza nueva en todos estos años, se intentó y me consta, pero no se pudo avanzar por eso esperamos que sea una solución denitiva porque la situación es preocupante por la cantidad de perros que hay en situación de calle y el incremento de criaderos con razas nuevas”.

Respecto a los criaderos de animales, el concejal Reyes sostuvo que en la ordenanza estaría contemplada la regulación de los criaderos dado que hoy no existe normativa alguna sobre su funcionamiento ni habilitación. “No hay nada legislado al respecto, entonces apuntamos a regular los criaderos, las condiciones en las que deben tener a los animales, impuestos para ser habilitados, régimen sancionatorio si no cumplimentan y multas dependiendo de la gravedad de las infracciones” manifestó al tiempo que aseguró: “hoy no tenemos un registro ocial de la cantidad de criaderos que hay en Comodoro solo tenemos datos extraociales que indican que hay entre cuatro y cinco que son los más conocidos”.

Finalmente, puntualizó que “las hembras entran en celo, se preñan y paren, en tres años tienen cerca de seis pariciones, esos animales terminan destrozados y quedan en la calle entonces hay que empezar a legislar en relación a ellos como ser sintiente”.