TRELEW (ADNSUR) – Un edificio ubicado en la zona sur de Trelew fue “bloqueado” este domingo, tras confirmarse un nuevo caso positivo de coronavirus de un joven que vive allí y que se encuentra cumpliendo el aislamiento en su casa.

Se trata de un edificio de 40 departamentos ubicado en la zona sur de Trelew, el cual fue cerrado, y donde autoridades policiales y sanitarias notificaran a todos los vecinos para poder realizarles el test. Se trata del joven de 27 años que fue el último caso confirmado, que se encuentra en buen estado de salud y por ahora no es necesario que sea internado.



Personal policial y de Salud fueron a 25 departamentos, el resto están desocupados, y notificaron a sus habitantes que hasta este lunes no podrán salir de sus casas, hasta tanto se realicen los controles para descartar algún tipo de contagio.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich indicó que “la idea es bloquear hasta poder hacer las encuestas y determinar si hay personas para testear o no, eso será en el día de hoy”, dijo.

Además aclaró que los vecinos “no estarán aislados, la idea es hacer el mismo trabajo que se hizo en los barrios, se va a entrevistar a cada uno de los vecinos. Es más sencillo y fácil de localizar, la tarea es mucho más rápida en un edificio”, manifestó Puratich al aclarar que se busca posibles personas sintomáticas para poder realizar los testeos correspondientes.

El ministro también aclaró que el joven con coronavirus se encuentra en muy bien estado de salud: “Por eso se quedó en su edificio cumpliendo todos los controles, prácticamente sin síntomas, está cursando la enfermedad en aislamiento en su domicilio cumpliendo las medidas de seguridad”, afirmó a FM Cadena Tiempo.