COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sobre la balanza de pagos del país, indica que entre los 2° trimestres de 2019 y 2020, la cuenta corriente pasó de un déficit de US$ 1.941 millones a un superávit de US$ 2.824 millones. Además, indica que la Argentina registró una posición de inversión internacional neta acreedora de US$ 120.894 millones al 30 de junio de 2020. El reporte menciona que la deuda externa a valor nominal alcanzó los US$ 270.825 millones en el 2° trimestre de 2020

La deuda externa bruta se ubicó en US$ 270.825 millones al cierre del segundo trimestre del año, lo que representó una merma de US$ 3.849 millones respecto al primer trimestre de 2020.

Además, este nivel de US$ 270.825 millones estuvo también por debajo de los US$ 278.489 de fines de diciembre pasado, debido a los pagos de compromisos que realizó el Gobierno nacional y el Banco Central, y a la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, informó el Indec.

En base al informe del Indec, el 95% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, la mayor proporción, el 60%, se encuentra nominada en dólares.

Durante el segundo trimestre de 2020, la cuenta corriente arrojó un superávit de US$ 2.824 millones. Esto se explicó por el ingreso neto de la balanza de bienes y servicios de US$ 4.971 millones, y el ingreso secundario de US$ 337 millones, parcialmente compensado por el déficit de ingreso primario de US$ 2.484 millones, entre otras cuestiones, apunta Télam.