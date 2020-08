PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Este sábado por la mañana se pudo observar en Puerto Madryn la aparición de ballenas en la zona de Las Canteras, en Puerto Madryn. Estas especies, habituales en la provincia, son conocidas con el nombre de Ballena Franca Austral.

El video fue capturado por Juan Carlos Lobos, quien lo compartió en su cuenta de Instagram, donde detalló: "Llegamos 3 horas antes de la pleamar. Observen con atención como mamá hace la plancha para descansar del amamantamiento. Al rotar su cuerpo se visualizan la boca y sus barbas filtradoras. En un momento, su bebe la estimula con un golpe seco en la espalda para que gire y pueda exponer sus glándulas mamarias, forma de continuar con la lactancia".

"Las crías no tienen labios, por lo tanto no pueden succionar. Sus madres eyectan la leche, que debido a su alto contenido en grasas y proteínas no se emulsiona en el agua. Su bebe produce un efecto de succión con la lengua y el paladar, filtra a través de sus barbas y así puede alimentarse. Una leche 10 veces más nutritiva que la leche de una vaca", sentenció Lobos en su posteo.

La ballena franca austral fue declarada Monumento Natural Nacional en 1984, siendo uno de los mamíferos más grandes de todo el mundo: un macho promedio mide unos 15 metros de largo y pesa alrededor de 50 toneladas.

Dentro de la temporada, la cual se desarrolla entre los meses de mayo a diciembre, generalmente entre septiembre y noviembre es cuando más ejemplares se hacen visibles y posibilitan su avistaje.