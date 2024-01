Después de conocerse que se desataron algunos incendios en El Bolsón, comenzaron las sospechas de que habrían sido intencionales en distintos puntos de la localidad en la que afortunadamente se pudieron combatir rápidamente.

Ante esto, el periodista de la localidad cordillerana, Pablo Macarzuck, habló de los tres focos que hubo este martes por la noche y durante la madrugada en plena zona urbana que podrían haber pasado a mayores.

“Cerca de las 21:30 de este martes en la cabecera norte del aeródromo de El Bolsón, comenzó un foco de incendio tomando un sector de pinares y vegetación mixta. Luego se pudo comprobar que eran dos focos separados por varios metros y abona la teoría de que fue algo intencional. Luego de una hora y media, casi dos horas de trabajo, se lo pudo atacar rápido”, expresó Macarzuck sobre lo ocurrido horas atrás en la zona cordillerana.

En medio de los trabajos contrarreloj para que se disperse el fuego, el periodista explicó que en ese momento había temperaturas muy altas y viento fuerte, pero que justo en ese momento se calmaron las ráfagas y facilitó el combate. “Testigos indicaron que habían dos personas dando vueltas por el sector y segundos después comenzaron las llamas. Pasadas las 23:30, dieron aviso de un nuevo foco de incendio en el mismo sector, primero pensaron que era un rebrote y se lo atacó a la brevedad siendo muy fácil combatirlo por ocurrir durante la noche”, dijo.

Pero horas luego, otra vez comenzó la actividad a no tan lejos de la zona. “Alrededor de las 02:30, hubo otro incendio en cercanías del puente de calle Azcuénaga que es muy utilizado por las personas. En todos los casos se sospechó que todos fueron intencionales”, indicó.

“Lamentablemente la policía no encontró a los responsables”, reveló, y recordó la tragedia de hace casi tres años atrás donde no se hallaron a los que originaron el fuego. “Si se encontrasen culpables con condena de la Justicia, al día de hoy no hay una determinación del incendio del 9 de marzo de 2021 donde se perdieron vidas humanas”, precisó.

Por último, Macarzuck comentó que hubo un importante apoyo en busca de enfrentar los focos ígneos y que, inclusive, instalaron vigilancia en algunos puntos. "En este lado de Río Negro se trabajó en todo el año equipando los móviles con más personal y se avanzó con cámaras de monitoreo en diferentes puntos montañosos durante 24 horas. Pese a la incertidumbre, en enero arribó un avión hidrante a la zona que tiene base operativa en el aeródromo de El Bolsón, también hay en Bariloche y Trevelin", cerró.