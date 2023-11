Aumentaron los casos de cáncer de piel en Argentina: cuál es la situación en Chubut

Las estadísticas indican que en Argentina se registró un aumento en los casos de cáncer de piel, especialmente en personas de alrededor de 40 años. Chubut no es la excepción a estos números, y desde el Departamento Provincial de Cáncer brindaron los registros actualizados junto a recomendaciones para prevenir la enfermedad.

ADNSUR dialogó con la Dra. Maximina Lamelza, jefa del Departamento, para conocer cuál es la situación en la provincia y cuáles son las señales a las que la población debe estar atenta.

“La incidencia estimada es de 200 nuevos casos por año cada 100 mil habitantes en Argentina. En la provincia no hay mucha diferencia con el resto del país. Acá en Chubut lo más frecuente son los melanomas, el carcinoma basocelular, el espino celular que son tumores de piel que son malignos y afectan a los pacientes de mas de 50 años”, declaró la profesional.



“En los jóvenes de mas de 35 años, se ve la presencia del melanoma con mas frecuencia porque es el grupo etario que desarrolló mayor absorción en la niñez sin protección entonces ahora se ve mucho mas jóvenes con estos casos. La realidad es que aumentó el numero de casos y también el registro”, explicó.

El melanoma es un tumor sumamente agresivo y metastásico rápidamente. Por vía sanguínea y linfática da metástasis rápidamente. En 2022 se habían detectado 157 casos de cáncer de piel en Chubut; los mas numerosos eran basocelular y luego melanoma.

“Las estadísticas de este año aún no las tengo para compartirlas. Pero se estima que no han aumentado demasiado, no vemos muchos casos en consultorio. En relación con el registro nacional, no es un número alto el de Chubut. Hay mas alta incidencia en la provincia de cáncer de colon y mama que de piel”, dijo la Dra.



“Nosotros estamos muy alejados del Ecuador, tenemos menos cantidad de rayos solares en el año pero cuando los tenemos son rayos intensos. Con lo cual hay que protegernos. De todas maneras es recomendable estar expuestos al sol por lo menos 10 minutos en los horarios menos rigurosos para mantener la vitamina D, que en nuestra zona siempre nos falta”, recomendó la experta.

LA PREVENCIÓN ES CLAVE



Se recomienda que los niños menores de 1 año no tengan exposición al sol. “Entre las 10 y 16 horas es el sol mas fuerte y peligroso porque los rayos caen de manera perpendicular. Si no tenemos protección los rayos atraviesan la barrera de la piel y eso genera daños a nivel celular”.



“Si vamos a estar en esas horas hay que ponernos un protector solar alto, sobretodo las personas que no tengan mucha melanina en la piel; es decir piel clara. Cada dos horas se recomienda volver a ponerse protector solar y más si van al agua”.



La profesional de salud informó que el protector solar puede ser de cualquier marca, pero el numero de protector mas alto nos genera protección por mas tiempo. “A la hora se termina la proteccion”.

“Las lesiones en la piel se dan por efecto sumatorio. Todos los años voy sumando nuevas acumulaciones de sol hasta que desencadena en un tumor. Por eso hay que tomar conciencia”.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN



☀️Lo ideal es realizar una vez al año un chequeo dermatológico.

☀️Utilizar protector solar, sobretodo en los horarios donde el sol se encuentra más fuerte: entre las 10 y 16 horas.

☀️Estar atentos a los cambios de color y tamaño de los lunares. Si sangran, pican o cambian de color.

Normalmente los lunares no pican ni sangran.

☀️Cubrirse con ropas, sombreros y anteojos de sol y protegerse en lugares a la sombra.

☀️Proteger especialmente a los niños del sol. Los bebés menores de 1 año deben evitar completamente la exposición. Los niños mayores de un año, deben recibir mucha atención ya que realizan numerosas actividades al aire libre y tienen la piel más sensible que los adultos.

¿CAMA SOLAR SI O NO?



Por último, Lamelza habló acerca de la situación de las camas solares y su posible relación con el cáncer de piel. “El 95% de los cancer de piel se generan por la exposición solar, y un 5% por las camas solares”, explicó.



“Las camas solares tienen un efecto negativo en la piel, no es recomendable. Genera fotoenvejecimiento y si uno tiene lesiones pre neoplásica es una puerta de entrada a que se desarrolle un tumor. No las recomiendo”, finalizó.