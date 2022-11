Las dirigentes Magaly Stoyanoff, Alejandra Soto, Patricia Rivera y Viviana Gualdoni encabezaron la conferencia de prensa que este viernes 11 de noviembre brindó la Regional Sur de ATECh a raíz de las críticas que los docentes recibieron por parte de los padres que denunciaron el abuso sexual de sus hijos dentro de la Escuela de Nivel Inicial N° 406.

Justificaron su ausencia en la movilización realizada este jueves en Comodoro indicando que “en el momento en que se producía la marcha, nosotros teníamos una convocatoria acá en la sede”

Stoyanoff aseguró que es “infundada", la ”acusación de que hemos sido cómplices y ocultadores, Primero, estuvimos presentes en el jardín ese mismo día. Después abrimos las puertas, recibimos a todas las familias que se acercaron acá para demostrar, porque no tenemos nada que ocultar, porque intentamos comprender y acompañar todo ese doloroso proceso”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Cuando vinieron los padres estos días, lo que les dijimos es que nosotros no tenemos las puertas cerradas, sino abiertas y los invitamos a a pasar, a que pudieran expresar lo que les estaba sucediendo. Pero a su vez también escucharnos a nosotros", mencionó otra referente del gremio.

"Si tuviéramos algo que ocultar no estaríamos dando la cara, no estaríamos abriendo las puertas, no estaríamos invitando a que pasen. Porque también nos ponemos en su lugar, comprendemos la situación, queremos y exigimos que la justicia actué como corresponde”, cerró.