Este martes por la tarde en Puerto Madryn apareció un lobo marino sin vida y podría tratarse de un contagio por gripe aviar. Por este motivo, montaron rápidamente un protocolo para evitar que la gente se acerque al cadáver del mamífero.

El hallazgo se produjo en la bajada número ocho de la playa local y manifestaron que está catalogado como “peligroso”, en pleno brote del virus.

En comunicación con Diario Jornada, uno de los integrantes de la Red Fauna, Víctor Fratto, brindó algunas declaraciones al respecto en donde también recordó las recomendaciones a la población para evitar que se propague la gripe, ya sea en animales o humanos. “Colocamos un vallado porque buscamos evitar que la gente se acerque y lo toquen”. A su vez, se refirió a lo sucedido con el animal, indicando que “tiene temblequeos y no estaba reactivo”.

“En este contexto de gripe aviar las recomendaciones son las mismas de siempre: no tocar animales muertos, no intentar meter un animal que encontraron muerto en el agua, no llevar los perros a la playa porque hay enfermedades que pueden transmitir a la fauna marina y viceversa. Es decir que no es diferente a lo que pedimos desde siempre”, sostuvo el referente con tips que se reiteraron tras el anuncio hace algunos días atrás.

En caso de ver a un animal en la zona costera, solicitan comunicarse con la línea 103 para que se active el protocolo de precaución y así evitar que la gente se acerque al animal o a su cuerpo.