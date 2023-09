La muerte de Silvina Luna no sólo trajo tristeza y conmoción, sino también un fuerte repudio contra Aníbal Lotocki, el cirujano acusado de mala praxis y que sería responsable por el fallecimiento de la modelo.

Este pasado domingo por la noche, un hombre se acercó para gritarle “asesino” y todo terminó en escándalo. La mujer del cirujano, María José Favorón, salió de la casa con su celular en la mano para filmar al hombre, pero Lotocki decidió agarrarla y llevarla nuevamente para adentro.

“Nos sorprendió a todos porque nosotros creíamos que Lotocki ya no estaba en la casa”, le dijo el cronista de Intrusos, Gonzalo Vázquez, a Intratables.

"Nosotros estábamos haciendo esta guardia para ver si podíamos obtener la primera imagen pública después de lo que fue el fallecimiento de Silvina. Y, de un momento a otro, se acercó este señor, ató a su perro en un poste y comenzó a tocar timbre. No sabíamos si era alguien que iba de visita, hasta que comenzó a gritar, a insultar y a revolear todo lo que encontraba a su paso: basura, piedras...”, detalló el periodista.

"Nos está matando uno por uno": quiénes son las otras víctimas de Anibal Lotocki

“La vemos a Majo, la mujer de Lotocki, salir grabando con su celular. Me sorprendió verlo en esta situación porque no era lo que yo me esperaba. Pero este señor no vive cerca, viajó desde el microcentro para esto. Y me dijo: ‘Yo tengo una hija chica y éste no es el país que quiero para mi nena’”, detalló Vázquez.

"Asesino hijo de p...", le grita el hombre. "Da la cara", se escucha en el clip se lo ve a Lotocki apareciendo por primera vez tras el fallecimiento de Silvina Luna.