Analizarán el corte de la ruta 3: "En 24 horas la grieta ya tiene 50 metros de largo"

El tránsito está reducida en el carril de sur a norte en la Ruta Nacional N°3, a los pies del Cerro Chenque, debido a la aparición de una grieta que ha ido profundizándose con el paso de las horas. No se descarta avanzar en un corte de la ruta.

"En 24 horas ya tiene una longitud de 50 metros", afirmó el secretario de Infraestructura de Comodoro Rivadavia, Maximiliano López a ADNSUR.

Según precisó, el jueves al mediodía se detectó un "salto y la aparición de una grieta" en la zona costera donde se encuentra el cenotafio, y de inmediato se comenzó a realizar un monitoreo.

"Nos preocupa porque tuvo mucho movimiento, ya se alargó un recorrido de unos 50 metros. Este sector es crítico porque tiene un alto tránsito y requiere de obras importantes, como el aterrazamiento, la defensa costera y el viaducto", detalló.

En caso de que la grieta continúe moviéndose y profundizándose, se tomarán medidas en relación a la circulación del tránsito. Por ahora se redujo la calzada. "Esto puede detenerse o prolongarse, estamos en una fase de monitoreo", explicó.

No descartó la posibilidad de un desvío en la circulación si es necesario: "Todavía no se ha tomado esa decisión, ya que estamos en pleno proceso de monitoreo y la grieta aún no es lo suficientemente profunda como para cerrar la ruta".

"Cada 3 horas realizaremos estas mediciones y, en función de eso, se tomarán decisiones sobre el desvío del tránsito", concluyó