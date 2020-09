CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reiteró este miércoles que en Argentina "no hay cuarentena" porque "no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo" respecto al aumento de contagios en todo el territorio nacional.

En una entrevista con TN, el jefe de Estado aseguró que podría "haber botón rojo" y afirmó: "No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo, se pierda. Un esfuerzo que hicimos todos. No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso".

“No hay cuarentena, no hay que confundir a la gente. Si tuviéramos 160 días de cuarentena real no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo, porque son derivados de la mayor circulación y del mayor contacto de la gente entre sí”.

Fernández indicó que "no hay un encierro total de la comunidad pero hay mucha gente que se cuida y no circula" y agregó que "salí a la calle y recorrí con mi auto, no hay cuarentena. Necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo".

Sostuvo que "cuando viene este proceso de apertura en varios lugares del país, lo que eso genera en la gente es una sensación de relajación peligrosa. Hay gente que no sabe que está contagiada y se relaja".

El presidente señaló que esta tarde se reunió con el titular de la Sociedad de Terapistas "que sacó una solicitada realista, no dura". Pidió ser "solidarios con esa gente, hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias".

En otro tramo, consideró que la pandemia se "politizó: la oposición y los factores de poder utilizaron la cuarentena para atacarnos y decirnos insensibles. Inventaron lo del enamoramiento de la cuarentena. ¿Qué presidente es feliz con la cuarentena, que presidente es feliz con una economía paralizada?", se preguntó.