COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Los discos de vinilo de tango y folclore son el primer recuerdo de música para Alakrán Márquez, el baterista de los eternos 113 Vicios que este sábado a las 22:00 presentará en el Centro Cultural de Rada Tilly su segundo trabajo solista: “Un Día de Viento”.

Cuenta Alakrán que cuando era chico siempre le gustó la música y el fútbol, pasiones que en la adolescencia completaban sus tardes en la zona de la calle Alsina, donde vivió toda su vida. Encerrado en cuatro paredes también comenzó a sumergirse en el incipiente rock nacional de la época. Luego vino la Secundaria, The Beatles, la invitación para tocar una batería prestada y los C1 113 Vicios; aquella leyenda que cerró su historia con un recital que quedó en el corazón de las más de 10 mil personas que asistieron al Predio Ferial.

Por ese entonces, Alakrán ya había empezado a componer sus propias canciones, hasta que un día un amigo le dijo “ténes que editarlas”. Así se sumergió en su primer trabajo discográfico “Don de ser” -compuesto por nueve canciones- y comenzó a “pintar su propio cuadro”, tal como dice.

"Yo ya venía componiendo mis cosas un tiempo antes y simplemente pensé que las iba a tener acá guardadas en mi computadora, pero de a poco fui creyendo en esas canciones y algún amigo me dijo ‘bueno tenés que editarlas’”, cuenta Alakrán a ADNSUR sobre cómo surgió su primer disco.

“El mayor desafío de ese primer trabajo solista fue animarme a hacerlo”, confiesa. “Cosa que fue una cosa importante porque me costaba saber hasta qué punto iba a llegar eso. Pero ese disco me ayudó a cerrar mis primeras ideas y darles un contexto sonoro, a profundizar también en otros sonidos, en otros instrumentos, en animarme yo a tocar la guitarra 100% en un disco, tocar los pianos aunque después en vivo no los toco y también pensar en la producción de lo que es un disco, de lo que es una canción, lo que es una obra”.

En el concierto Alakrán estará acompañado por Enzo Antoniazzi, Alejandro Plaza, Juan Roldan, Luciano Simos, Ezequiel Fernández; los músicos invitados Susana Bustos, Juan Carlos Smith, Julián Márquez y Mariana Heredia, y la proyección visual de Natalia Maggiori y Priscilla Pape.

Alakrán es uno de los integrantes de los 113 Vicios.

Alakrán asegura que la prueba que significó ese primer trabajo también le permitió incorporar otros sonidos en este segundo disco, como por ejemplo, los vientos de la orquesta sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco -la cual integra- que puso su música en tres temas.

Y consultado por cómo se gestó este trabajo, no duda. “Este segundo disco básicamente es una compilación de canciones que vengo tocando hace dos años, inmediatamente después de finalizar el proceso de lo que fueron las presentaciones del disco anterior, que fue en 2013”.

“Estas canciones fueron sobreviviendo a una cantidad de ideas que después no quedaron y decidimos junto con mi compañero de producción, Alberto Ceballos, seleccionar solamente siete. Nosotros decimos que cada una corresponde a un día de la semana porque tiene que ver mucho con el concepto del disco”, explica.

El músico integra la Orquesta sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Para Alakrán la diferencia entre un trabajo y otro radica en la maduración del sonido, la definición de una voz particular que lo identifica y sus canciones de autor. Pero además el relato. “Este disco se llama ‘Un día de viento’ porque tiene un relato que justamente lo construye el viento como reflejo de lo que nos pasa a nosotros los patagónicos. No ahora sino desde nuestra existencia”, explica.

“La foto, por ejemplo, que ilustra al disco tiene 100 años y me dio una idea de que el mismo viento podía hacer el relato, el viento y la lluvia con la que finalmente termina paradójicamente”, agrega.

La charla con Alakrán va llegando a su fin. El músico ya está listo para una nueva presentación en la que tendrá un invitado de lujo, su hijo, quien toca el piano en una canción que para el sintética un poco su mensaje: “La lluvia”.