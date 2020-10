CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Los carniceros adelantaron que este fin de semana podrían volver a subir los precios de la carne. Si bien no precisaron de cuánto sería el aumento, sí señalaron que recibieron con incrementos la media res desde sus proveedores.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el producto tuvo un incremento de un 2,3% en agosto y un 2,8% en septiembre pasado.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), dijo que en las últimas dos semanas los precios subieron en medio de una menor oferta y el traslado de mayores costos para producir, como en el caso de los feedlots (engorde a corral).

"En el caso del maíz, el aumento ha sido provocado por el tipo de cambio y los feedloteros tienen menos hacienda y los terneros subieron de marzo a la fecha. Esto hace que la oferta esté restringida porque no hay los animales necesarios destinados al mercado interno", añadió.

El consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en 50,5 kg/año en septiembre pasado, un descenso de 2,7% (-1,4 kg/hab/año) versus igual mes de 2019.

En tanto, Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), afirmó que "el consumo de estos productos en las carnicerías ha bajado por el tema económico. Estamos esperando una suba en el consumo y cuando falte ahí es cuando va a subir el precio".

"Necesitamos convalidar precios mayores, se están perdiendo 5.000 pesos por animal y al no tener demanda no se pueden subir los precios", apuntó. No obstante, destacó que los nuevos precios "se van a trasladar al mostrador".

En este contexto, el consultor Victor Tonelli indicó: "No hay demanda, está totalmente diferida. Tanto de pollos, cerdos y vacunos, los abastecedores no tienen demanda. Tampoco hay un problema de oferta, sino de demanda de carnes por la crisis económica. Esto nunca había pasado antes, que no haya capacidad de consumo".

Esta semana, según dijeron desde la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, la media res tuvo un aumento de $7 que serán trasladados de manera proporcional al precio del consumidor en los próximos días. Pese a que los carniceros dicen que han visto una caída en la demanda de las carnes en los últimos meses, el precio aumentó en un contexto inflacionario.

"El carnicero va a tener que sacar un porcentaje promedio para algunos cortes y analizar cuáles se tienen que subir", dijo Alberto Williams, presidente de la Asociación que agrupa a los carniceros de la Capital Federal. A su vez, amplió: "La carne ya está muy cara. Si no logran sentarse todos en una mesa y tratar de solucionarlo, porque tiene que haber una regulación de los precios, esto va a hundir a muchos de la cadena carnicera".

"Tienen que sentarse a hablar porque nuestra actividad está en riesgo y no sabemos si es porque subió la hacienda", apuntó. El aumento, expresó, se aplicaría durante el fin de semana y la semana entrante.

"No hay venta de carne, se va a venir abajo la cadena y tenemos miedo que siga peor. Nosotros dependemos de esto y cada vez hay menos poder adquisitivo", se quejó.

Los carniceros aguardan algún repunte de las ventas en el fin de semana del Día de la Madre. "Ahora las familias prefieren hacer el asado en casa, suponemos que va a salir un poco lo que es asado, peceto, la colita de cuadril para celebrar. Mantenemos la ilusión que vamos a vender un poco más que los días anteriores, pero es solo por unos días. La caída en algunos lugares es importante, a pesar de que mucha gente sale a buscar carne más barata", precisó.

Fuente: La Nación