MOSCÚ - El presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como un "territorio inexplorado" a la crisis sanitaria generada por el coronavirus covid-19. Dijo que "nunca antes" se vio un patógeno respiratorio capaz de transmisión comunitaria, aunque admitió que la enfermedad puede ser contenida con las medidas adecuadas.

"Este es un virus único, con características únicas. Este virus no es gripe. Estamos en un territorio desconocido", admitió en una rueda de prensa en Ginebra (Suiza).

El presidente de la OMS remarcó que en estos momentos las epidemias en Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son la mayor preocupación para la OMS.

Según constató, en las últimas 24 horas se registraron casi nueve veces más casos de covid-19 fuera de China que dentro.

Según detalla RT en español, el jefe del organismo hizo un llamamiento a no rendirse ante la epidemia, enfatizando la necesidad de hacer todo lo posible usando la estrategia de contención, independientemente del número de casos. Es que, según Tedros, el brote se puede contener con las medidas adecuadas.

La contención del covid-19 "es factible y debe seguir siendo la máxima prioridad para todos los países", señaló Tedros, que recalcó que con medidas "tempranas y agresivas", las autoridades pueden detener la transmisión y salvar vidas. Por otro lado, Tedros afirmó que la OMS "no dudará en describir esto como una pandemia si así lo sugiere la evidencia".

Riesgo "muy alto"

La semana pasada, Tedros ya enumeró una serie de razones que hacen que el riesgo actual que representa el nuevo coronavirus sea "muy alto". Subrayó la "dificultad" para detectar los casos debido a los síntomas inespecíficos y el "potencial de trasmisión" del virus, que todavía no ha sido identificado. Por otro lado, destacó el "gran impacto" que el brote puede provocar en los sistemas de salud de algunos de los países afectados y de aquellos que están en riesgo.

Propagación del covid-19

En China, ya son 2.912 las víctimas mortales que ha dejado el nuevo coronavirus. Se han reportado 196 nuevos casos confirmados de pacientes infectados por covid-19 en la provincia de Hubei, epicentro del brote, donde se contabilizan 67.103 del total de 80.026 casos registrados en el conjunto de la China continental, recoge la agencia Reuters. Al mismo tiempo, un total de 44.462 personas se han recuperado del virus, es decir, cerca de 2.570 más que el día anterior.

China es el país con el mayor número de contagios; no obstante, el covid-19 está presente en cerca de 60 naciones del mundo. Además del gigante asiático, los países más afectados son Corea del Sur (3.526 infectados y 17 muertos), Italia (1.694 y 34) e Irán (1.501 y 66).