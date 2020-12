COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La teporada estival y la habilitación para la realización de distintos deportes náuticos tras las restrincciones de la cuarentena por covid-19 motivaron a Prefectura Naval Argentina a emitir una serie de recomendaciones para navegantes deportivos, a fin de que puedan disfrutar de la actividad que les apasiona sin poner en riesgo su integridad física, la de sus familias y amigos, o la de otros navegantes.

Así, Prefectura Naval Argentina recomienda, en el marco del inicio de la temporada de verano, que los navegantes náuticos tengan en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

• Formular el despacho de salida donde se especifique la zona a navegar y tiempo estimado de regreso.

• Usar siempre el chaleco salvavidas y llevar a bordo los elementos de seguridad reglamentarios.

• Prever, antes de la zarpada, el pronóstico meteorológico de la zona y estado de mareas.

Navegá de la forma más segura.

Asimismo, se recuerda tener en cuenta la bajamar y la entrada del sol para las actividades de navegación en kayak o embarcaciones deportivas.



• Contar con la habilitación náutica deportiva.

• Impedir que conduzcan menores no habilitados.

• No ingerir alcohol durante la navegación.

• Respetar las áreas de navegación establecidas por esta Autoridad Marítima.

• No navegar en proximidades de bañistas o zonas habilitadas para la práctica de deportes acuáticos.

¡Atención bañistas y deportistas! 📢

Cabe destacar que la Prefectura Naval Argentina, a través del canal 16 (VHF 14 del Servicio Móvil Marítimo), detecta los llamados de socorro. Además, mediante el número 106, cualquier persona puede informar una emergencia.