Los planes anticipados de viajes en pareja pueden salir bien o mal. Pero estos jóvenes sorprendieron a los usuarios de Tik Tok sobre la decisión que tomaron.

Una tiktoker de Estados Unidos viajó a Bali junto a su ex pareja porque ninguno quiso perderse de conocer el lugar y la historia se hizo viral.

El video, compartido por la cuenta de Mimi, la protagonista del insólito viaje, alcanzó más de 36 millones de reproducciones en TikTok. Allí se la puede ver en el avión a punto de partir con Wairua, su ex novio sentado a su lado. "Cuando reservaste un viaje a Bali no reembolsable con un año de anticipación, pero rompiste hace 7 meses”, la publicación logró 10 mil comentarios y cinco millones de ‘me gusta’.

La joven explicó en sus videos que la relación se terminó porque ambos eran “demasiado tercos”. Sin embargo, como el viaje estaba reservado hace mucho tiempo, decidieron aprovechar la belleza de Bali y no perderse de la aventura.

En su cuenta @documentoconmi, Mimi publicó diferentes videos en Bali junto a su ex pareja y, por lo que se puede ver, no la pasó tan mal como creía. Si bien debieron compartir la cama, ya que así estaba la reserva, decidieron tomar el último viaje con humor y disfrutar del paisaje. Incluso publicaron un clip con el título: “Lo que pasa en Bali se queda en Bali”.

A pesar de los diferentes videos que fue subiendo la protagonista, aún se desconoce si la pareja volverá a estar junta o solo se trató de un viaje de despedida.

“Conozco varias personas que les pasó esto y todos fueron con sus ex de paseo. Que se pierda el amor pero no el viaje”, “Imagina que se llevan tan bien que terminan volviendo a estar juntos”, “Actualízanos cuando aterrices por favor”, “Situación similar. Tenía un viaje reservado para Cancún y llevé a mi hermano en su lugar”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.