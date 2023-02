"Se lo robó cuando era un bebé y lo crió como propio": denuncian que Beatriz Olave no es la madre de El Potro Rodrigo

Este jueves se reveló una impactante denuncia por parte de un hombre hacia la mamá de “El Potro”, Rodrgio Bueno. Un denunciante, llamado Claudio Pardo, asegura ser el hermano no reconocido del cantante de cuarteto fallecido.

De acuerdo a las declaraciones de Pardo, su madre trabajaba en la casa de la mamá del artista, Beatriz Olave, estando embarazada. En ese sentido, el supuesto hermano de Rodrigo contó lo sucedido al momento del parto: "A mis padres les dicen que había nacido una nena muerta, pero mi madre la había sentido llorar a la criatura".

“Mi madre venía del campo y tenía mucha ignorancia, entonces ellos le dicen que no vea al bebé porque le iba a quedar un mal recuerdo y desisten de verlo”, relató el denunciante, quien señaló a Olave como ladrona de bebés.

Pardo explicó que, con el paso del tiempo, sus padres comenzaron a atar cabos. “Llamativamente Beatríz se fue alejando de ellos y mi mamá se entera que tiene un hijo de la misma edad que el bebé que ella había perdido”, aseguró.

Finalmente, confirmó que Olave se había robado al bebé, que sería Rodrigo Bueno, del centro de salud donde su madre dio a luz. “Beatriz trabajaba en la clínica Santa Rosa, donde trabajaba ella en ese momento. Él (Rodrigo) sabía que no era hijo de sus padres... sabía toda la historia familiar”, sentenció.

LA PALABRA DE PATRICIA PACHECO, EXPAREJA Y MADRE DEL HIJO DE RODRIGO BUENO

El programa de AméricaTV fue en busca de la palabra de Patricia Pacheco, la última novia de Rodrigo Bueno, con quien también tuvo un hijo, Ramiro.

Al ser consultada sobre si alguna vez vio una foto de Beatriz embarazada, Patricia expresó: “No, fotos de Beatriz no he visto. Ella no compartió conmigo ese tipo de situaciones. Se que ella tuvo una relación muy intensa con el padre de Rodrigo”.

Luego, el periodista, le comentó que Pardo lo hace por una cuestión de sangre y no por algo económico, y que podría exigir una prueba de ADN con Ramiro para poder saber la verdad. “A esta altura, lo único que te puedo decir es que solo me voy a dedicar a tener respeto. Con el tema del ADN, en su momento, Ramiro, Rodrigo y yo, nos hicimos un test y las muestras se encuentran en el banco genético del hospital Durand”, cerró Pacheco.