"Pierdo plata": Luego de cobrar más de mil pesos por una galletita con jamón y queso, el dueño del restaurante rompió el silencio

El domingo se viralizó el caso de un cliente que consumió una galletita de agua con queso y jamón cocido en un reconocido restorán de Buenos Aires, por el que terminó pagando $1.100.

Se trata de Germán Ferno, quien publicó en Twitter: “Estoy en La Biela, de Recoleta, pedí una ‘Traviata’ de mierda que es una ‘Criollita’ con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”.

Tras esa publicación, tanto cliente como el dueño del negocio hablaron y expresaron sus puntos de vista sobre el caso que levantó todo tipo de repercusiones. Según lo detalló Crónica, Ferno aseguró que “La culpa es toda mía, pero me acuerdo que cuando vino el mozo con la cuenta le dije: ‘Siento que me comí un pollo al spiedo con lo que me estás cobrando’”.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar ya que el propietario del local rompió el silencio y salió a defenderse de las críticas que recibió en las redes sociales.

Carlos Gutiérrez explicó que el “tostado mixto” vale 1.110 pesos, igual que la traviata y una medialuna grande con jamón y queso.

“Nosotros no tenemos quejas por los precios. Hace 56 años que estoy acá y cuido los precios. Cuido a la clientela que es habitué”, detalló.

“Hacemos el precio para la gente de acá, no hay dos listas. Marcamos con muy poca diferencia, los precios de La Biela son competitivos”, agregó el comerciante.

“La traviata sale una cada tres meses. Y el que la pide tiene el precio en la lista. El queso y el jamón es de primera calidad”, se defendió y explicó que “Con la traviata pierdo plata, porque no sale. Compro las galletas y después se las come el personal porque no tiene salida”.

“El café está $390, históricamente eran 3 dólares, hoy está U$S 1.20 para que vean que no hay precios exagerados”, cerró.