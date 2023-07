Este jueves, Yesica Soler, mamá del niño que padecía leucemia, se descompensó y murió en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, utilizó sus redes sociales para recordarlo. A través de Facebook publicó unas emotivas palabras para su pequeño hijo, llamado Noah.

“Tanto miedo tenía de que me dejes y mira donde estamos mí niño”, comenzó la mujer.

“Gracias por tu gran gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto pero tanto dormir con vos”, mencionó en su posteo.

“Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban. Dame fuerzas para no dejarme caer por tus hermanos que ellos me necesitan más ahora que sufren tu partida", añadió la mamá del nene.

Un nene de 2 años que padecía leucemia se descompensó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y murió

"Que más decirte si se que no voy a dejar de recordarte cada minutos que pase, gracias gracias por tanto y perdón por no poder hacer nada mí amor”, cerró el conmovedor mensaje.

LA TRAGEDIA EN EL VUELO

La mujer viajaba con su hijo desde Buenos Aires hacia Resistencia, Chaco. Sin embargo, cuando el avión estaba por la ciudad Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, el menor de dos años comenzó a sentirse mal.

Según informó TN, la madre del niño pidió ayuda en el vuelo. En este sentido, preguntó a las azafatas si en el avión viajaba algún médico. De esta manera se dio aviso a la tripulación y el piloto decidió volver al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cabe señalar que en el avión viajaban dos médicos, quienes realizaron trabajos de RCP, sin embargo no pudieron salvar al niño y falleció.