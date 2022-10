"No registramos un número tan grande de ballenas muertas desde 1971", dijeron desde el ICB

Este lunes se confirmó de forma oficial que ascendió a 13 el número de ballenas que se encontraron muertas en las costas de Chubut. Desde el primer hallazgo, un equipo interdisciplinario compuesto por investigadores de Cenpat-Conicet, guías balleneros y especialistas del Instituto de Conservación de Ballenas participan en el traslado de las ballenas a las costas y su posterior análisis e investigación para conocer las razones de los decesos.

ADNSUR dialogó con Mariano Gironi, director del Instituto de Conservación de Ballenas, quien hizo hincapié en la cantidad de ejemplares que fueron encontrados. “Es la primera vez que vemos este grado de mortandad, por lo menos desde que comenzaron nuestros estudios en el Instituto en 1971. No hay registro como este de una gran cantidad de ballenas muertas”, explicó.

Hasta el momento, según afirmó el profesional, se conoce que las ballenas halladas sin vida son todas adultas, y entre ellas hay hembras en época de amamantamiento, con lo que se espera la aparición de alguna cría muerta en las próximas horas.

Los investigadores mantienen la hipótesis que apunta principalmente a la marea roja. “Es una hipótesis muy clara. La llamada marea roja son floraciones algales nocivas, que generan sustancias naturalmente tóxicas que cuando llegan a ciertas concentraciones pueden causar problemas en la salud de algunos animales, incluso de las personas”.

El Instituto de Conservación de Ballenas mantiene un programa de monitoreo de ejemplares. Un equipo formado por veterinarios y biólogos que trabajan en el campo intervienen llevando a cabo las necropsias cada vez que los cuerpos que aparecen lo permiten según el nivel de descomposición.

Es de público conocimiento que muchas veces debido al desconocimiento, las personas suelen acercarse a los ejemplares cuando se encuentran sin vida. “La recomendación es no tocarlos por una cuestión de salubridad, son toneladas de materia orgánica en descomposición. Hay que dar aviso al 103 Defensa Civil o al 106 prefectura”, señaló Gironi.

¿La toxina de la marea roja puede afectar a los seres humanos?

El especialista dijo que la marea roja puede afectar a muchas especies, incluyendo personas. “Por esta razón se dijo que no hay que tomar agua que salga de la zona, no consumir bivalvos, no comer pescados. Es algo que puede ser muy peligroso e incluso letal”.

Como se llevó a cabo el traslado de las ballenas

Por otro lado el capitán Pinino, guía ballenero de la provincia de Chubut comentó como se trabajó para lograr el traslado de las ballenas hacia la costa. “Si bien la ballena es hidrodinámica, el animal cuando está muerto tiene la boca abierta, entonces se la lleva desde la cola que es la forma más simple. Pero no es sencillo acercarla a la costa por su peso”.

El profesional de turismo señaló en que, si bien es una situación preocupante, “no hay que ver estas situaciones de forma apocalíptica”.

“Si esto pasa en un lugar donde no hay población pasaría desapercibido. Hay que tener en cuenta que este año hubo una concentración de ballenas, más de 1600. Si bien mueren algunos animales, nacen muchísimos”.