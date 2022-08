Denise Dumas manifestó su preocupación por la decisión que unos de sus hijos tomó al ver un futuro complicado en Argentina. La conductora de El Nueve reveló que el joven quiere irse del país y que esa resolución "le partió el alma".

“De mis cuatro hijos hay uno que se quiere ir a vivir afuera porque saca cuentas y nunca le va a dar la vida para comprar una casa en este país, como le pasa a un montón de gente. Y son cosas que te desaniman un poco. Dios quiera que no, pero el día que te lo vienen a plantear, te parten el alma”, expreso.

Posteriormente señaló que el programa que conduce la sensibiliza porque a diario escucha historias de “gente que labura de sol a sol”.

“Se merecen tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler. Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”, opinó.

Para finalizar, reconoció que “este programa me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere”. “De hecho, además de la casa, se pueden ganar 50 mil pesos, y en un programa, una familia se los ganó y confesaron que si bien necesitan la casa, la plata no la necesitaban y se la regalaban a la familia que perdió, fue emocionante ver a la gente colaborando tanto entre sí, no competían”, finalizó.