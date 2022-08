Tras la destacada presentación del escritor Eduardo Sacheri en la Feria Internacional del Libro en Comodoro, ADNSUR dialogó con él en un pequeño ping pong en el que resaltó: "Me apasiona el color del mar que tienen. Es una cosa hermosa que en Provincia de Buenos Aires no tenemos".

"Creo que es mi cuarta o quinta visita y por primera vez (Comodoro) me recibió con mucho viento, haciéndole honor a su historia", expresó el escritor.

Al consultarle si fusionó a sus dos profesiones en su último libro, "Los días de la revolución", respondió: "Es que mi libro por primera vez vaya por mi otra profesión, que es la historia y no la ficción. Son dos profesiones que me encantan escribir libros y ser profesor de historia y en este caso los junté".

"¿Cómo verías al Rojo jugando con este viento", le consultó esta agencia a Sacheri, quien no dudó y disparó entre risas: "Mirá, por lo menos tendríamos una excusa estoy pensando porque Independiente juega espantoso sin viento así que no me quiero imaginar con viento lo que haríamos".