Magalí, una joven usuaria de TikTok, realizó un video donde muestra algunos detalles de la convivencia con su pareja. El clip en cuestión se volvió viral con el correr de las horas, despertando miles de críticas y comentarios de la gente, que no ve con buenos ojos el orden y la limpieza del muchacho.

En su cuenta llamada @genui.neu, comenzó un video en el que propone: “Tengo que manejar mi toc o me divorcio”. “Bienvenidos a viviendo con un hombre”, comenzó diciendo. Las imágenes posteriores no dejaron bien parado a su pareja. Desde no tirar la basura dentro del cesto, a dejar el desayuno sobre la mesa y dejar ropa tirada por toda la casa: La secuencia muestra la falta de orden y, como era de esperar, los usuarios no perdonaron.

Por su parte, muchos de ellos dejaron experiencias personales: “Al principio lo ignoraba, después le gritaba, después lloraba. Y ya no vivo mas con el. No se puede así” ”, “No es que tengas que manejar tu toc es que el problema es tu pareja. Me pasó lo mismo con mi pareja y decidimos dejar de convivir”, “Por eso y mucho más estuve 15 años sin convivir con mi casita impecable y la mugre en la suya”, fueron algunos de los más destacados.

A día de hoy el video cuenta con casi 11 mil me gusta y casi 130 comentarios. Lo cierto es que el video no cayó bien, sobre todo en aquellos con malas experiencias previas con gente “desordenada”.