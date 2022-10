Todo comenzó cuando una mujer escribió un Tuit en el que contó la innovadora teoría de una amiga suya. Al poco tiempo, la palabra “Sofías” se hizo tendencia en la red social del pajarito.

La premisa se basa en que si un hombre sigue a más de 12 personas que se llamen Sofía, es infiel y mujeriego.

“Una amiga tiene la teoría de las doce Sofías que consiste en escribir la palabra ‘Sof’ en los seguidos de Instagram del que la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por gato e infiel jaajajajaja!! Nah, si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”. afirma el el tuit de @sarumartino.

La publicación tuvo una repercusión inmediata ya que la infidelidad se encuentra entre los temas más sensibles de las redes, teniendo en cuenta que se dan las condiciones para interactuar por privado con múltiples usuarios.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Cómo inició

Con respecto al origen del tuit, la joven de 23 años explicó el contexto en que se gestó la curiosa teoría que se convirtió en un auténtico método para detectar infieles.

“En la última peña que organizaron los estudiantes de Medicina me hice una amiga en la fila baño. La típica: te ponés a charlar y, de golpe, ya considerás que la conocés de toda la vida. La cosa es que estuvimos hablando bastante sobre lo difícil que era encontrar a un chico que fuera tranquilo y que no se viviera chamuyando a todas. Decíamos que hoy están todos en cualquiera y nos matábamos de risa. Ahí fue cuando ella me contó sobre su teoría para descartar infieles: la teoría de las doce Sofías. Como me dio mucha gracia, la tuiteé”, advirtió.