COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - "La ivermectina no está aprobada contra el coronavirus", advirtió en diálogo con Actualidad 2.0 la infectóloga e integrante del comité de crisis local Virginia Rocca, luego de que se conociera que el medicamento es recetado por algunos médicos.

"Desde que empezó la pandemia hubo muchas medicaciones que son utilizadas -que están indicadas para otras patologías- y ahora ocurre con la ivermectina, que es una droga antiparasitaria que se usa tanto en la medicina humana como veterinaria para otro tipo de patología como la sarna o la pediculosis", explicó.

"La postura de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) es que lrespecto a a ivermectina hay algunos estudios in vitro (en laboratorio y no en humanos) que indican que inhibiría o disminuiría la cantidad de virus eliminado en secreciones en animales pero se requieren dosis muy altas para llegar a esa efectividad antiviral; en el caso de los humanos son dosis tóxicas. El mensaje a la población es que la ivermectina no es una droga aprobada para su uso en infecciones por coronavirus porque no hay estudios que demuestren su efectividad en humanos", explicó.

"Los estudios lo único que demostraron que el paciente elimina durante menos cantidad de virus el día pero no se correlacionó con una mejoría desde el punto de vista clínico: que el paciente tome la ivermectina y no termine internado o en terapia intensiva -explicó-. Lo que vi en mi experiencia es que muchos pacientes consultan tarde porque están tomando ivermectina y piensan que están con un tratamiento efectivo contra el coronavirus y eso no es así".

Indicó que "el uso de la ivermectina no está aprobado por la ANMAT ni la SADI para el tratamiento de coronavirus".

"Lo único que mostró efectividad y que utilizamos es la dexametasona, que usamos en pacientes con neumonía internados en sala general o en terapia intensiva", aclaró la profesional.

"Diariamente recibimos pacientes o consultas de algún colega o amigo al que le indicaron ivermectina en forma oral y lo que recomendamos es que no se consuma y que los colegas se informen del mal uso de la droga", añadió.

"El comunicado oficial lo sacó SADI el 10 de octubre que se expresó en contra del uso de la ivermectina. Apoyamos y adherimos a ese comunicado", enfatizó Rocca.

IBUFROFENO INHALADO

"La provincia del Chubut tiene en curso un protocolo del que participé en su confección. Es una medicación de uso compasivo que requiere de un consentimiento del paciente o su familia. Es una medicación antiinflamatoria y su uso es mucho más científico que el de la ivermectina porque lo que lleva al paciente a la terapia intensiva es la respuesta inflamatoria en le cuerpo de quien se contagió de coronavirus. La idea del ibuprofeno inhalado es frenar esa respuesta inflamatoria que tien el paciente para prevenir compliaciones o si las tiene tratarlas".

"El protocolo está en curso y se trata con mucha seriedad desde el Ministerio de Salud porque se requiere de la creación de un comité tanto de ética como para su aplicación. Este último requiere de un equipo de un infectólogo, un médico intensivista, alguien dedicado al área de farmacia para seleccionar qué paciente puede recibirlo y en qué contexto", manifestó y dijo que "todavía no estamos disponiendo de la medicación".

"Requiere su tiempo; no lo estamos utilizando en la internación porque se requiere terminar de ajustar algunos detalles respecto al uso en pacientes internados", manifestó Rocca.