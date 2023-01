Una de las cocineras más conocidas del país reveló que su hija se encuentra trabajando como empleada doméstica en Hawaii. Maru Botana, dijo que se ve como una “mamá muy abierta”, con respecto al tema.

“Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora”, contó Maru.

Luego, una de las integrantes del programa le consultó a la cocinera: “¿Qué hacés si uno de tus hijos te dice que se quiere ir de Argentina?” Ella respondió, muy segura: “No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio”.

¿Cómo se le ocurrió a la joven mudarse allí? “Nosotros fuimos a Hawaii cuatro años porque es un lugar que a mí me gusta muchísimo. Yo siempre traté de viajar mucho. Y por eso estas cosas también son importantes, porque con este familión no solo es un bolonqui sino también un tema económico. Así que tratamos de hacer cosas cuidando eso. Y Hawaii fue un lugar que nos re cautivó, porque la gente hace la de uno y no se está fijando en el otro. Y se ve que a ella le llegó eso por su personalidad. Ya el año pasado se fue con unas amigas, que eran como siete u ocho. Y este año también”, explicó Maru.

Luego continuó: “Ella elige eso. En diciembre se va y se queda allá instalada, feliz, trabajando de empleada doméstica y viendo los paisajes. Y a mí me encanta porque es una forma de independizarse también”. ¿Cuánto cobra Lucía por su labor? “Gana 40 dólares la hora”, respondió risueña Botana, sabiendo que es un número mucho mayor del que podría obtener acá.