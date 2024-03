El presidente de la Nación, Javier Milei, durante la apertura de la Asamblea Legislativa el viernes, convocó a gobernadores, diputados y senadores a firmar el pacto 25 de Mayo, con el fin de llevar adelante reformas políticas estructurales.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también se manifestó en ese sentido durante su paso este fin de semana por la fiesta de la vendimia. Allí, puso en valor la importancia de “unir lo público y lo privado” como algo “indispensable para crear presente y futuro”.

Durante el tradicional desayuno Anual de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Villarruel felicitó al grupo en cuestión “por dar el ejemplo y buscar la unión de lo público y lo privado, de que nos podemos unir los representantes del pueblo con el pueblo que emprende, trabaja y se sacrifica por generar valor y riqueza a nuestro país”.

“La unión de las dos realidades es indispensable para crear presente y futuro. Ejemplo y trabajo, nos tenemos que aunar para que desde nuestro lugar podamos contribuir, en lo mucho y en lo poco, en beneficio de nuestra bendita Argentina”, manifestó, según publica

Y en este contexto, manifestó claramente que cuentan con su “infinito apoyo al pueblo mendocino que trabaja, emprende y que es respetuoso del prójimo”. En ese sentido, destacó: “Cuenten conmigo para construir un mejor porvenir para nuestra amada Argentina y con el Gobierno nacional para construir un país más federal, más unido, más libre y con progreso. Honremos nuestra historia y tradiciones con el fruto de esta tierra, el vino, símbolo de convivencia y de historias compartidas”.

La vicepresidenta también resaltó el “enorme placer” de estar en “la provincia de la libertad”, distrito que fue “artífice de una de las hazañas militares más importantes de la historia universal, el Cruce de los Andes”. Y afirmó: “Es seguro que -José de- San Martín estaría seguro de la importancia de Mendoza para la Argentina. De sus vinos, de sus tradiciones, de sus raíces, de su historia, y de lo más importante: de su gente”.

“ES MÚSICA PARA NUESTROS OÍDOS”

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también hizo referencia a la convocatoria del Presidente de la Nación. “Es música para nuestros oídos. La Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita sí o sí un pacto entre las provincias y la Nación, donde quede muy claro cuáles son las competencias de cada cual y no este desbarajuste ridículo, inútil, en el que hemos estado estas últimas dos o tres décadas”.

" No tenemos que escapar a ninguna discusión de este pacto federal que propone el presidente Milei”.

“No somos de su mismo signo político. No hemos transitado un camino en la actividad política juntos, pero la Argentina no puede perder cuatro años más de su vida económica y, por eso, hay que apoyar reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país”, concluyó.