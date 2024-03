En días en los que en Argentina los denominados "fondos fiduciarios" cobraron más que nunca notoriedad pública en materia política, incluyendo idas y vueltas entre gobernantes, los más memoriosos recordaron que a mediados del año 2022 la ciudad de Trelew fue centro de la aplicación de una de estas herramientas financieras que han venido siendo cuestionadas por su falta de control.

Es que en el mes de julio de ese año y con la presencia de autoridades nacionales y municipales -de aquel entonces- se lanzaron obras por más de 2.300 millones de pesos para urbanizar los barrios más postergados de la ciudad en una suerte de "refundación" de esos sectores.

Mediante tan ambicioso plan, se les prometió a los más de 2.500 vecinos de los barrios Moreira 3 y 4 que iban a contar con veredas, alumbrado público, pavimento, desagües pluviales, redes de agua y cloacas con sus respectivas conexiones domiciliarias, también parquización e incluso la construcción de un polideportivo techado y hasta un centro de salud, entre otras obras.

La magnitud del anuncio fue tal, que ese día el entonces intendente de Trelew, Adrián Maderna, no dudó en afirmar que la población estaba en presencia "de la obra más importante de los últimos 30 años en la ciudad de Trelew". Asegurando también que "esto no tiene precedentes en la historia de la ciudad".

A su lado lo aplaudían, entre otros, Fernanda Miño, quien era secretaria de Infraestructura Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por consiguiente estaba al frente del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por Ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), que según reveló el actual gobierno de Javier Milei recibió cerca de 500.000 millones de pesos durante la administración nacional del ex presidente Alberto Fernández.

Se trata de la misma ex funcionaria que cuando visitó Trelew para firmar aquellos millonarios convenios habló de su satisfacción por poder concretar dichas obras, expresando: "cómo les jode a algunos la felicidad de los pobres", en referencia a quienes cuestionaban los abultados montos de las contrataciones.

AJUSTE Y DUDAS

Precisamente el nombre de Fernanda Miño, una referente asociada al dirigente social Juan Grabois, quien la había elegido como su ministra de Desarrollo Social en caso de convertirse en presidente de la Nación, volvió a cobrar notoriedad hace unos días atrás cuando el gobierno del presidente Milei puso la lupa en los fondos fiduciarios, particularmente centrando como uno de los blancos del ajuste al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), al desfinanciarlo mediante reducir al 1% la asignación de fondos del impuesto PAIS.

Según lo relevado por funcionarios actuales del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete a través de ese fondo en todo el país sólo se logró la finalización del 6% de las obras que se reportaron siendo en su mayoría cordones cuneta y veredas.

Y viniendo más acá, parece que una suerte similar corrieron aquellas obras de refundación en Trelew. Es que al día de hoy sólo se concretaron algunas de ellas, aunque lo más preocupante son las que quedaron prácticamente a la mitad, como los casos de los tendidos de las redes de agua, energía y cloacas que fueron adjudicadas de manera directa a la Cooperativa Eléctrica de la ciudad pero que la entidad "devolvió" ante lo que consideró "una pérdida de plata" como consecuencia en la tardanza en que se actualizaban los costos.

Si bien el ex intendente Maderna en septiembre del año pasado anunció que las obras iban a estar finalizadas para fines de noviembre, lo cierto es que nada de eso pasó y a la luz de lo informado por el Gobierno Nacional la incertidumbre crece cada día más en relación a cómo finalmente se resolverá la situación.

LAS OBRAS

Las obras que iban a demandar una inversión total de $ 2.293.832.526,12 incluían los siguientes ítems, de acuerdo a lo que en su momento informó la propia gestión del ex intendente Adrián Maderna:

Red de Agua: 5.589 ml de cañería (incluye nexo) + 374 conexiones domiciliarias + una cisterna con perforación.

Red Cloacal:3.846 ml de cañería (incluye nexo) + 577 conexiones domiciliarias + 60 bocas de registro.

Red Pluvial:14.611 ml de cordón cuneta + 1.452 m² de badén + 28 sumideros + 28 cámaras de inspección + 2.702 ml de cañería + obras de mitigación + construcción de un terraplén + realización de desagües intralotes para las viviendas adosadas a la barranca.

Red de Electricidad + Alumbrado Público: 4.050 ml de conductores + 1 subestación transformadora + 326 conexiones domiciliarias + 128 luminarias.

Red Vial: 9.473,14 ml de calzada (totalidad del barrio).

Red Peatonal:17.073,36 ml de vereda + 2.174 m² de bicisenda + 2.829 m² de rampas de accesibilidad + 1.250 m² de rampas vehiculares.

Mobiliario Urbano: 16.435 m² de parquización + 497 árboles + 102 ml de baranda metálica en el terraplén de la barranca + 642 contenedores domiciliarios de residuos + 41 indicadores de calle.

Equipamiento Comunitario + Equipamiento Público: manzana de 13.764 m² donde se construirá un SUM + un Polideportivo techado con módulo sanitario + un centro de Salud.

GRABOIS EN TRELEW

En el ambicioso plan lanzado en Trelew los movimientos sociales jugaron un papel clave. Y al igual que lo que pasó en el resto del país tuvieron a su cargo la ejecución de ciertas obras.

Es que de acuerdo a la Ley 27.453 al menos el 25% de las obras de integración debían ser ejecutadas por entidades de la economía popular.

Trelew no fue la excepción a eso y en el marco de la urbanización de los Barrios Moreira 3 y 4 se firmó con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo referente principal es Juan Grabois, un convenio por casi 300 millones de pesos para la ejecución de 164 conexiones domiciliarias de red de agua junto a instalaciones intralote y otras 266 conexiones domiciliarias de electricidad también con sus respectivas instalaciones intralote.

La figura de Grabois fue clave en aquel momento para que los fondos de Nación llegasen a Trelew. Muchos son los que recuerdan cuando en marzo del 2021 el ahora ex intendente Adrián Maderna recibió a Juan Grabois en su despacho de la Municipalidad, donde llegó en compañía de su referente local, Miguel Prudente, quien fundó un movimiento social para luego pasar a ser la principal figura del MTE en Trelew.

En esa ocasión el dirigente nacional habló de urbanizar estos dos barrios de Trelew y ponderó a Maderna como una figura de la política "con ideas nuevas" y "vocación de trabajar". Grabois volvió a Trelew a principios del 2023 y otra vez se mostró junto a Maderna.

En esa oportunidad, recorriendo las obras de urbanización en los barrios Moreira 3 y 4 destacó que el ex intendente era el dirigente "que mejor representa una perspectiva de inclusión social".

NÚMEROS BAJO LA LUPA

La firma de esos millonarios acuerdos requirió la ratificación por parte del Concejo Deliberante de Trelew de aquel convenio específico entre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la Municipalidad de Trelew, lo que fue acompañado por la mayoría de los concejales de la anterior composición legislativa, salvo por Rubén Cáceres, el único representante de Juntos por el Cambio en ese momento.

El edil, que actualmente forma parte del bloque oficialista tras haber ganado las elecciones municipales el radical Gerardo Merino, cuestionó en aquel momento "el modo express" con el que el cuerpo legislativo de la ciudad refrendó lo firmado por el intendente Maderna con el gobierno nacional y los movimientos sociales, incluso un día después de haberse realizado el tan significativo acto de lanzamiento de obras.

Lo central de su postura, cuestionada por los distintos bloques, se basó en sospechas en cuanto a los costos de las obras a realizar y los controles que debían hacerse en torno a la ejecución de las mismas.

Por eso pasado más de un año y medio de aquellos cuestionamientos y tras el relevamiento de ese fondo fiduciario dado a conocer por el gobierno de Milei, no sorprendió que el concejal usara su cuenta de X para escribir el 20 de febrero pasado: "El tiempo demostró que no me equivoqué en julio/2022 al votar en contra del convenio con el FISU por $ 2.293 millones para urbanizar los Barrios Moreira de Trelew. En la planilla algunos ejemplos de sobreprecios en el proyecto calculados por el I.P.V. a mayo/22, mes base".

HERENCIA RECIBIDA

Mientras tanto, a todo esto, el próximo martes 5 de marzo el actual intendente, Gerardo Merino, abrirá por primera vez en su gestión el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Allí, entre los temas a tocar en su discurso, habrá un capítulo dedicado a detallar "la herencia recibida" por parte de la administración saliente del ex intendente Adrián Maderna, por lo que hay expectativas en cuanto a lo que pueda anunciar en relación a la real situación actual de estas obras y lo referido al seguimiento de los fondos.

Ocurre que la Municipalidad de Trelew asumió la responsabilidad del desarrollo de tamaña infraestructura en un lapso de 12 meses, mientras que la auditoría quedó a cargo del Colegio Profesional de Ingeniería de la Provincia de Chubut.

Entre tanto, los vecinos de los barrios Moreira 3 y 4 siguen esperando por la conclusión de las obras, mientras que el resto de los trelewenses quieren saber qué pasó con aquella infraestructura que iba a transformar a la ciudad.