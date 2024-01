El Ministerio de Seguridad de Chubut activará este miércoles 24 de enero el protocolo antipiquete para garantizar la libre circulación por calles y rutas de la provincia, en el marco del primer paro y movilización convocado por la CGT en contra de las medidas del gobierno de Javier Milei.

El titular de la cartera de Seguridad, Héctor Iturrioz, detalló a ADNSUR que el protocolo vigente comprende una serie de pasos. "Primero el diálogo, la intimación a que depongan la actitud, la información de que tienen que dejar vías alternativas de paso y si no acatan la medida, hacer uso progresivo de la fuerza física", precisó.

Sobre cómo será su aplicación en las localidades de Chubut, el funcionario señaló que “hoy se ve una situación en particular porque la movilización está avalada por algunos municipios que decidieron cómo organizarla” .

El primer paro contra Milei: marcha al Congreso y movilizaciones en todo el país

“Si el municipio decide cortar la circulación por una de sus calles para que no haya inconvenientes en este tránsito, eso es su facultad, así que acordamos que ellos lo hagan y en casos necesarios, que se desborde la manifestación, el policía siempre va a estar presto a asistirlos”, agregó.

Finalmente, el funcionario provincial indicó que hay una orden de refuerzo de todo el recurso humano y por ende, de los operativos estarán participando Infantería y otras divisiones abocados a que "se cumpla el permitir la ley de circulación de al vecino".

Paro de la CGT: el Gobierno Nacional confirmó que usará el protocolo antipiquetes

🚧 COMODORO RIVADAVIA

Iturrioz explicó que en Comodoro Rivadavia "para evitar congestiones de tránsito, que iban a cortar solo la calle San Martín a la altura del correo. No se iba a cortar la calle Güemes hacia la Ruta 3 y que quedaban como alternativas las calles Sarmiento, y Rivadavia".

"Los que deciden cortar, en este caso, no son los sindicatos sino la municipalidad para organizarlo. No tengo antecedentes pero si sirve para organizar la protesta, bienvenido sea", afirmó.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Fredy Vera, detalló que desde las 9:30 el personal se encuentra ubicado preventivamente en las calles del microcentro y será reforzado a las 13.30 con el “grueso de los efectivos que se van a sumar”.

“Tenemos cerca de 120 efectivos afectados y solicitamos colaboración a las dependencias y secciones. Hemos hecho un número importante para distribuir el personal y hacer que esta marcha se lleve adelante con tranquilidad”, precisó a ADNSUR.

Se reunieron la CGT y el Gobierno Nacional: acordaron que el paro será "pacífico”

El comisario confirmó que solo se interrumpirá la transitabilidad por calle Moreno y San Martín por la ubicación de un escenario central para el acto. “La idea es que las calles mantengan la circulación lo ´más normal posible”, concluyó.

🚧 PUERTO MADRYN

El titular de la cartera de seguridad señaló que "en Puerto Madryn, también el personal municipal va a readecuar las vías de tránsito sobre todo para que no se entorpezca la circulación. Mientras ellos asuman esta función de resguardar la circulación, nosotros no tenemos porque intervenir. No podemos sobreponernos a una decisión municipal", sostuvo.

Camioneros adhiere al paro nacional, marcha al Congreso y rechaza la privatización de empresas públicas

El jefe de la Unidad Regional, Ricardo Alberto Riquelme, confirmó a ADNSUR que los empleados policiales estarán desplegados en la calle, recordando que no se debe interrumpir el tránsito y garantizando la libre circulación. “Se espera que todo sea tranquilo”, anticipó. “En principio, iba a ser el epicentro Madryn de las movilizaciones pero finalmente se descentralizó”, contó.

🚧 TRELEW Y RAWSON

Desde la Unidad Regional Trelew y la comisaría Rawson se anticipó que habrá un despliegue con una mayor cantidad de efectivos que acompañarán el desarrollo de las movilizaciones por el casco céntrico de las ciudades para prevenir cualquier tipo de situaciones.

Le descontarán el día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

A su vez, la APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial) va a prestar colaboración con el ordenamiento del tránsito vehicular junto con los organismos municipales. Se aguarda una importante concurrencia que transite en un clima pacífico acorde a los diálogos previos que existieron con los dirigentes sindicales.

"Los operativos previstos para estas circunstancias no afectan el normal servicio de seguridad que realizan todas las dependencias policiales", aseguraron las fuentes policiales consultadas por ADNSUR.