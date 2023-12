Milei en su primer discurso como Presidente: "En el corto plazo la situación empeorará"

Milei: "A todos los que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con brazos abiertos"

El presidente Javier Milei convocó hoy a todos "los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina" y dijo que los recibirá "con los brazos abiertos", y advirtió "a los que quieren utilizar la violencia o extorsión para obstaculizar el cambio" que "se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles".

En la madrugada, y horas antes de asumir, Milei dio un mensaje en las redes sociales

"No vamos a claudicar, retroceder ni rendirnos, sino avanzar con los cambios que el país necesita", dijo y aclaró que desde La Libertad Avanza (LLA) "no venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas; no pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, deshonestidad o ambición de poder interfieran con el cambio que elegimos los argentinos".