Sergio Massa, ministro de Economía, mantuvo una reunión con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Según aseguraron las fuentes oficiales, la reunión fue positiva y esperan la aprobación por parte del Directorio de la revisión correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.

El encuentro duro más de una hora y media y se analizó la situación económica actual, particularmente el impacto severo que está teniendo en la economía la sequía, calificada como la peor del siglo. Al respecto, en el Palacio de Hacienda venían trabajando con el staff del FMI sobre las implicancias que ocasiona la sequía en materia de exportaciones e ingresos por menor recaudación.

En este sentido, las estimaciones se fueron modificando: “trabajábamos el año pasado con un supuesto de sequía, que luego pasó a ser grave y ahora resulta ser la más importante del siglo”, coincidieron los participantes en la reunión con el staff del Fondo.

Al respecto, Gopinath, a través de las redes sociales, informó que mantuvo una “buena reunión” con el ministro Massa. Agregó que: “se discutió la cuarta revisión del programa, el severo impacto de la sequía y la importancia de las acciones para aumentar las reservas y continuar movilizando financiamiento interno de manera sostenible”, en lo que fue el único comunicado oficial de parte del Fondo sobre la reunión.

En este sentido, ya se conocía que el organismo aceptó modificar la meta de reservas -el monto será dado a conocer una vez que el Board apruebe el staff report-. Esta modificación de la meta de reservas tendrá “un impacto importante en el primer trimestre que es cuando se produce el mayor efecto de la sequía”. Aunque aclaran en fuentes oficiales que “si bien las reservas se irán recomponiendo a lo largo del año, el resultado final sería menor al acordado inicialmente”.

Cabe recordar que en marzo las reservas netas del BCRA, según el acuerdo original, debían ubicarse en USD 5.500 millones. A modo de referencia, estimaciones privadas señalan que, tras la sangría de divisas sufridas por la entidad monetaria, las reservas netas se situarían en la actualidad debajo de los USD 2.00O millones. El objetivo para junio estaba estipulado en USD 8.600 millones y para septiembre USD 8.700 millones.

Exportaciones

Por su parte, Massa, también a través de las redes sociales, comentó que en la reunión con las autoridades del Fondo “se valoró el despeje de vencimientos de la curva en pesos". El titular del Palacio de Hacienda, en un comunicado, comentó que se había coincidido con los representantes del FMI “en la importancia de la decisión del gobierno de continuar avanzando con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas".

Se estima que Economía instrumentará a partir de abril un dólar diferencial para ciertos productos exportables, particularmente agropecuarios.

Cabe recordar que en su último press report, el FMI sostuvo que “continuarán los esfuerzos para asegurar la competitividad externa y fortalecer la cobertura de reservas, que la conducción económica planea complementar a través de la oportuna racionalización de la política cambiaria”.

Algo que llamo la atención fue la presencia de Guillermo Michel, director de Aduanas, en la reunión con las autoridades del Fondo.

La razón: el equipo técnico del FMI sigue de cerca el accionar de la Aduana en su tarea de desbaratar operaciones de sobre y subfacturación.

Meta

A pesar de que los analistas consideran que Argentina necesita fondos adicionales, según comentan fuentes de Washington, este tema no fue tratado.

En principio, según pudo saber Ámbito, no se habría analizado modificar la meta fiscal de 1.9% para este año, un objetivo que resulta, a priori, bastante difícil de cumplir según los analistas. El impacto que tendrá la sequía reducirá la recaudación impositiva en más de USD 6 mil millones, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Que no se haya tratado la modificación de la meta fiscal no significa que el Palacio de Hacienda no esté pensando en plantear una reconsideración más adelante, dado el impacto, tanto directo como indirecto, de la sequía en la economía en su conjunto.

Bonos

Días atrás, la vocera del FMI, Julie Kozac, en su primera conferencia de prensa, remarcó que “en nuestra opinión un manejo prudente es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado doméstico de bonos”. Fuentes de la conducción económica precisaron a Ámbito que esta operatoria “no fue objetada por parte del Fondo”

Una vez realizada la reunión del Board, se concretará el desembolso de USD 5.300 millones de dólares que, se estima, podrá hacerse efectivo la semana que viene.

En el encuentro, Massa estuvo acompañado por el Jefe de Asesores, Leonardo Madcur, además de Michel.

Fuente: Ámbito