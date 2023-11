El fiscal y posible futuro ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz habló sobre lo que sería su asunción como parte del gabinete provincial del gobernador electo, Ignacio Torres. Y repasó que “mi intención es asumir como ministro de Seguridad. Todavía no solicité la licencia porque continuó con mi labor, justo hoy hay una audiencia por una causa enorme de corrupción así que tuve que suspender mi licencia”.

“Si yo asumo como ministro, el jefe de Policía será el comisario inspector Andrés García quien -en enero- va a ascender a comisario mayor”, confirmó.

Asimismo, detalló que el jefe, subjefe y los Directores pasan a retiro cuando termina la gestión porque son planta política. Hay veces que los comisarios (que tienen un grado superior de jerarquía) se quedan porque se subordinan”, señaló.

“La ley establece que -luego de 30 años de servicio- los comisarios pasan a retiro obligatorio. Si uno cree que lo necesita, se los puede invitar a quedarse y pueden permanecer. Hay comisarios mayores (que tienen mayor jerarquía que García) que ya nos confirmaron que se quedan. Son personas útiles”, anticipó.

TRANSICIÒN CON CASTRO

Iturrioz aclaró que le pidió al actual ministro de Seguridad, Miguel Castro que notifique a todos los que están en condiciones de retirarse. "Hay algunos comisarios que se tendrían que haber retirado hace 2 años y hay quejas de su desempeño. Le solicité a Castro que se cumpla con la actual ley 18-32 y que se retiren los que están en condiciones”, afirmó.

“Me preocupa tener gente que sirva, que sea operativa y que haya demostrado en su carrera que tenga aptitudes para comandar la Fuerza. Yo no quiero a los comisarios mayores que lo único que hicieron fue comandar una comisaría del interior. No me sirve esa gente”, aseguró.

El fiscal además reconoció que “La transición se está desarrollando con problemas porque el ministro Castro está un día en la cordillera, otro en la meseta y es difícil encontrarnos. Tuvimos encuentros y compartimos información”, recordó.

Respecto a la mayor cantidad de personal que se retira de la Fuerza del que ingresa, Iturrioz reconoció “hay menos inscripciones que atenta al caudal de la Fuerza porque la Policía tendría que crecer en la misma escala que el crecimiento demográfico de la población”.

“Entiendo que los suboficiales tienen un desgaste físico importante por el trabajo rotativo pero los oficiales llegan a una determinada jerarquía y no tienen más un trabajo en un turno. Si están capacitados, tendrían que quedarse hasta los 35 años de servicio por lo menos”, consideró Iturrioz a través de Radio Chubut.