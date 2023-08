Iturrioz: “Mi desafío va a ser lograr la comunicación constante entre las fuerzas de seguridad y la justicia”

Una vez confirmado su nombre como futuro ministro de Justicia y Seguridad desde diciembre, el fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, habló con ADNSUR sobre este nuevo desafío y las ideas que tiene para llevar adelante una vez que sea puesto en funciones por el gobernador electo, Ignacio Torres.

Explicó que tenía el ofrecimiento, pero antes de responder “tenía que analizar un montón de cosas, no sólo de índole laboral sino familiar, para ver si aceptaba o no. Y sobre todo tener libertad de laburo, me la juego y si me sale mal, me sale mal a mí. Y analizado esto, charlamos mucho con Nacho en el viaje, nos pusimos de acuerdo y acepté”.

Admitió que el acuerdo se cerró en el viaje a Israel porque “Nacho tiene sus ocupaciones y no es fácil reunirnos. Y yo no lo conocía personalmente. Lo conocí hace dos o tres meses”. Ahora, dijo que “tengo que prontamente dejar todo acomodado en las causas en trámite que tengo y pedir una licencia especial que está contemplada en el Reglamento Interno”.

Una fuerte marejada con olas de hasta 3 metros sorprendió a los comodorenses en la costanera

De todos modos, aclaró que su presencia en el gobierno “va a ser por un tiempo acotado. Yo no me voy por mucho tiempo. Yo quiero armar y volver. A mí me gusta ser fiscal porque me gusta mi trabajo. Sé que puedo aportar para la seguridad pública de los chubutenses. A mí me gusta ser fiscal. Yo disfruto de mi rol de fiscal”.

Estimó que piensa ser ministro “ponele un año, ver que el sistema funciona, que no se hizo una bomba de humo que me voy yo y se cae. Si hay fidelidad en el sistema y yo volver, ese es mi compromiso”.

La marejada en Comodoro derribó el muro costero de Km.4 y sigue provocando destrozos en diferentes sectores

Decisión

Respecto a los motivos para aceptar, dijo Iturrioz que “primero lo distinto y lo segundo en lo personal entiendo que nunca el Ministerio de Seguridad se puso en contacto constante, periódico con el Poder Judicial y trabajamos con el mismo fin. El poder judicial y el ministerio de seguridad no son organizaciones antagónicas, sino que tienen un mismo sentido, darle seguridad a la comunidad y sancionar al que comete delitos”.

Explicó que “la policía, si bien trabaja en la faz preventiva tiene una gran importancia en la etapa represiva, vos sabés que en investigaciones penales que la policía es el brazo ejecutor de la justicia. Entonces es increíble que seguridad y justicia no se hablen. El diálogo tiene que ser permanente”.

Alerta en Comodoro por grupos en redes sociales que convocan a saquear supermercados

Expresó que “en lo que más voy a poner los puntos sobre las íes, va a ser eso. Voy a estar en constante comunicación con los operadores del sistema judicial. Voy a ver qué necesitan, qué necesitamos nosotros, ver en qué podemos trabajar en conjunto y trabajar en pos de la comunidad”.

Agregó que “lo primero, que es un secreto a voces, es hacer un doble click en Trelew. No te olvides que los hechos más graves que tuvimos últimamente en Comodoro fueron de bandas de Trelew. Entonces el tema de Trelew hay que darle una importancia supina al menos el primer tiempo del gobierno hasta que logremos encaminar a Trelew en los niveles de inseguridad de la provincia que lo vamos a ir reduciendo a todos”.

Tecnología

Para ello, dijo el futuro ministro que el objetivo es “conseguir algo de tecnología porque en recursos la provincia no anda muy bien. Y conseguir la tecnología de muy avanzada, con alguna promoción, que nos puede liberar personal policial que está abocado a otras tareas, que está sentado viendo cámaras que eso nos liberaría un montón de efectivos que los necesitamos en la calle”.

Orgullo comodorense: un joven se recibió de médico en la UNPSJB

Afirmó que “la Policía tiene que estar en la calle y hacer una redistribución del recurso, el recurso está mal asignado” y para ello, hay que “automatizar lo que se pueda automatizar, no sólo la prevención sino también en la investigación. Ahí también vimos sistemas forenses de investigación en redes que es espectacular y que todo ese trabajo es el que hacemos con la Brigada de todos los días que son horas hombre, horas silla viendo videos”.

“Eso lo hace el sistema en fracción de segundos. Son avances que tenemos que contar con ellos, los podríamos tener y usufructuar bien de ellos. Y después la policía trabaja muy bien en Chubut, eso no me lo cuenta nadie porque yo estoy todos los días con ellos, conozco la capacidad que tienen”, destacó el actual fiscal.

Una mujer encontró a su vecino a los gritos en la cama: estaba borracho y baleado

Reconoció que “he trabajado con policías de otras provincias y sé que Chubut no está lejos de la capacidad humana y después redistribuir el recurso. A mí me llegan unos listados que la cordillera está lleno de policías que sobran y en Comodoro no hay policías y es una cosa increíble, que no me cierra de ningún lado”.

Estructura

Sobre el armado del ministerio, dijo que “el área de Justicia va a ser pequeña porque son más que nada cuadros técnicos más que nada para ir llevando la temperatura de los cambios que necesite la legislación para ser más efectivo el sistema. Y mantener las relaciones fluidas con el Poder Judicial”.

Q' Lokura llega por primera vez a Comodoro: qué sucede con la venta de entradas

“De ahí -agregó- puede depender la parte penitenciaria, la parte de tobilleras, todo un montón de trabajos diarios que pueden concentrarse en secretaría de Justicia pero lo más importante va a ser la secretaría de Seguridad”.

Recordó en alusión a Torres que “ya dijo el gobernador que lo que va a primar es la austeridad, se va a tratar de achicar la cantidad de Ministerios, entonces esto no es para meter más gente, sino con la misma gente hacer mejor el trabajo”.

Y respecto al problema salarial en la fuerza, opinó que “el ministro del área de seguridad tiene que comprometer al ministro del área económica. Yo me acuerdo que la policía se había indignado en una ocasión hace unos años, cuando se les pagó primero a los docentes que no habían trabajado en toda la pandemia que a ellos. Fue público”.

Comodoro en alerta: habrían identificado a una de las personas que instigaría a los saqueos en supermercados

“Y esas -indicó- son situaciones injustas que no hay porqué tolerarlas. Porque los policías no son ciudadanos de segunda. Los ciudadanos tienen los mismos derechos que cualquier otro empleado del Estado y que otro ciudadano”.

“Hay una concepción sobre todo para un sector de la sociedad que el policía es un ciudadano de segunda con menos derechos. Yo no la comparto, no la tolero y voy a luchar contra ello”, afirmó Héctor Iturrioz.