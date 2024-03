Guillermo Francos habló este martes para referirse a la convocatoria que hará el oficialismo con gobernadores de cara al “Pacto de 25 de mayo”, anticipando que será “por partes” y que “algunos no quieren venir”.

El ministro del Interior dialogó con LN+ este martes por la tarde y brindó detalles de lo que sucederá en los próximos días, con la mención de que no estarán todos juntos para conseguir el acompañamiento en lo dicho por el presidente Javier Milei.

Francos dijo que de cara al encuentro con los gobernadores, “hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”, pero que ya habiendo charlado con cada uno, intentarán después “juntarlos a todos”.

“Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo y darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de Argentina y simultáneamente conversaremos sobre los temas pendientes de febrero, que son bases y un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos que se les han quitado en el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente Milei quiere reintegrar, como por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias”, explicó el funcionario.

El Gobierno presentará proyectos para restituir Ganancias y una nueva ley de reforma jubilatoria

El Gobierno tiene como objetivo iniciar un nuevo enfoque para llegar a acuerdos, por lo que se llevarán a cabo reuniones con los presidentes de bloques de las diferentes Cámaras, según mencionó Francos.

“La canchereada está fuera de lugar, todavía nadie lo invitó”, lanzó el ministro hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de haber manifestado que “si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”, dijo ante la chance de sumarse al encuentro. “Fue una general, si se pone en esa posición es difícil invitarlo. Si no hay ánimo constructivo es difícil”, advirtió.