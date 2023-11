Con más de 474.200 electores habilitados a votar y un esquema casi idéntico al desplegado en las elecciones generales del 22 de octubre, Chubut vuelve a las urnas este domingo en el que mediante un balotaje el país definirá entre Sergio Massa y Javier Milei quien será el próximo presidente de Argentina por los próximos cuatro años.

Será la cuarta vez en el año que los chubutenses participan de un proceso electoral y en el caso de los ciudadanos de Trelew, la quinta concurrencia a votar en lo que va de este 2023.

Debido a los adelantamientos y desdoblamientos de elecciones, en la provincia ya se votó el 30 de julio para elegir al nuevo gobernador y vicegobernador además de diputados provinciales, entre otros cargos; el 13 de agosto cuando se realizaron las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y el 22 de octubre cuando fueron las generales, por lo que el balotaje de este domingo será la cuarta vez en la que se votará en el territorio provincial.

Trelew será sede del Encuentro Internacional de Motorhome

Aunque los trelewenses suman una concurrencia más a las urnas respecto del resto de los chubutenses: es porque el 16 de abril pasado eligieron a su nuevo intendente y concejales de la ciudad.

Pero volviendo entonces a lo que ocurrirá en Chubut este domingo 19 de noviembre, que tiene un padrón de 474.242 electores, la elección se desarrollará entre las 8 y las 18 horas en 248 locales de votación, en su mayoría escuelas, donde estarán distribuidas las 1.416 mesas habilitadas por la justicia electoral.

Comenzó a volver el agua en algunos barrios de la zona norte de Comodoro

En cada una de esas mesas deberá haber un presidente y un vocal, además de un fiscal por cada una de las alianzas políticas participantes. En este caso uno por Unión por la Patria que lleva como candidato a presidente a Sergio Massa y a vicepresidente a Agustín Rossi; y otro por La Libertad Avanza que postula a Javier Milei para presidente y a Victoria Villarruel como vicepresidente.

Escrutinio rápido

Debido a la simpleza de la elección de este domingo, ya que sólo habrá dos boletas de un cuerpo cada una en los cuartos oscuros, desde la justicia electoral nacional ya anticiparon que se prevé que no habrá demoras en las escuelas y que será un escrutinio rápido.

En ese sentido el secretario electoral nacional en Chubut, Enrique Kaltenmeier, indicó que en este balotaje, o segunda vuelta, "la computación es mucho más sencilla y los telegramas saldrán antes" para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) tenga los datos cargados a las 9 de la noche. Horario legal en el que se puede comenzar a difundir los resultados provisorios de la elección.

Chubut tendrá la Fiesta Regional de la Hamburguesa 🍔: cuándo y dónde será

Sin embargo, el funcionario judicial recordó que el escrutinio del domingo es de carácter provisorio e informativo para que la ciudadanía conozca a grandes rasgos lo que sucedió, "pero el que tiene validez legal para proclamar una fórmula presidencial electa es el escrutinio definitivo", dijo en relación al proceso que comienza 48 horas después de terminada la elección en cada distrito electoral.

Tal procedimiento, en el caso de Chubut, se iniciará el martes 21 de noviembre a las 18 horas en instalaciones de la Legislatura Provincial en Rawson donde se trasladarán las urnas una vez concluida la jornada electoral.

"Vos sos petrolero. Te voy a...": lo amenazaron afuera de una estación de servicio de Comodoro y le robaron el auto

Kaltenmeier recordó además que una vez que se establezca el resultado del escrutinio definitivo el mismo se remite a la Junta Electoral Nacional ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se procesan todos los datos del país.

Boletas válidas

Una de las novedades de lo que será este balotaje sin dudas está centrada en la validez de las boletas que el elector tendrá en el cuarto oscuro.

Ocurre que la justicia electoral oficializó como válidas a las boletas que se impriman con fecha 19 de noviembre de 2023 pero también a las que fueron utilizadas tanto por Unión por la Patria como por La Libertad Avanza en las elecciones del 22 de octubre.

Concretamente para esta segunda vuelta electoral la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal resolvió que serán consideradas válidas "las boletas de ambas alianzas oficializadas para los comicios del 22 de octubre de 2023 (elecciones generales), únicamente en la categoría de Presidente y Vicepresidente de la Nación" y "aquellas boletas de ambas alianzas que, sin otra diferencia en diseño, indiquen como fecha del comicio el día 19 de noviembre de 2023".

Asaltaron a un camionero de Comodoro en plena Ruta 3 y se llevaron dos cajas con $20 millones

Así lo dice el comunicado oficial que llegará este domingo a cada mesa de votación para información de las autoridades, y que deben tener conocimiento los ciudadanos habilitados a votar.

Cómo se contará el voto en blanco

Una de las principales dudas surgidas en torno a lo que será el balotaje de este domingo tiene que ver con cómo se contabiliza, según la ley, el voto en blanco.

Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), el voto en blanco consta en colocar en la urna un sobre vacío o bien con un papel liso dentro, que no contenga ninguna inscripción o imagen.

Además, y siempre de acuerdo a la CNE, el voto en blanco "es una herramienta con la que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos".

Feroz pelea familiar en Comodoro: discutió con su hijo, sacó un arma y le disparó en las piernas

Asimismo, se indica que el voto en blanco se considera válido, ya que representa la abstención de elegir, pero no es afirmativo para ninguno de los candidatos.

En este sentido, se suele creer que el voto en blanco beneficia al candidato que más votos haya obtenido, pero tal como explica su definición, representa rechazo a todos los candidatos.

Por eso a la hora de calcular los votos que obtuvo cada candidato, sólo se tendrán en cuenta los afirmativos, es decir los que contengan una boleta dentro del sobre. Los votos en blanco quedan excluidos del recuento de sobres en el balotaje.

Aumento salarial para estatales en Chubut: de cuánto será y cómo se pagará

Así lo establecen los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional: "Se computan únicamente los votos afirmativos válidamente emitidos para proclamar ganadora una fórmula presidencial".

Qué sucede si no voto

Y hablando de votos, otra duda que también está presente por estas horas previas al balotaje es qué sucede si un elector no concurre a votar.

Hay que recordar que en Argentina el voto es obligatorio y todas las personas que figuran en el padrón electoral tienen la obligación de votar, aunque es optativo para los mayores de 70 años y los jóvenes entre 16 y 18 años.

"Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito" dice por su parte la ley 26.674 de Ciudadanía Argentina.

Ahora bien, si un elector habilitado para votar no participa de las elecciones y no justifica porque no lo hizo, le corresponderá una multa y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Un auto envuelto en llamas y fuera de control terminó contra un boulevard

Además, se lo incorporará al Registro de Infractores al deber de votar. Según consta en el artículo 125 de la Constitución Nacional "se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección".

Policía, Ejército, Armada y Gendarmería

Como cada vez que se realiza una elección, para garantizar la seguridad del acto comicial habrá policías de la Provincia del Chubut afectados al operativo en todo el territorio, pero además también contarán con la colaboración de efectivos de fuerzas nacionales como son el Ejército Argentino, la Armada Argentina y Gendarmería Nacional.

Los policías chubutenses brindarán seguridad en el exterior de los centros de votación con al menos dos miembros por establecimiento, más el oficial de enlace en colaboración constante con las otras fuerzas.

Aerolíneas Argentinas presentó su oferta para un verano "récord": Comodoro tendrá 7 vuelos diarios

Y en lo que respecta precisamente al Ejército, la Armada y la Gendarmería, sus efectivos tendrán a su cargo mantener el orden público en el interior de los 248 establecimientos habilitados para este balotaje.

Sin embargo, la labor de todas las fuerzas de seguridad comenzó 48 horas antes del inicio de las elecciones con la verificación del cumplimiento de la veda electoral que incluye la prohibición de actividades proselitistas y la venta de bebidas alcohólicas en comercios a partir de las 21 horas del sábado y hasta las 21 de este domingo. Además de alertar sobre la colocación de cartelería de candidatos a menos de 100 metros de cada uno de los centros de votación.

Alerta por temporal en Comodoro y todo Chubut: se esperan vientos de más de 100 km/h

Los policías, al igual que en todas las elecciones, colaborarán a lo largo de toda la jornada electoral con otras acciones como el envío y traslado de urnas y no se retirarán de las escuelas donde se vote antes del cierre del recuento de votos.

Registros Civiles abiertos

También y como sucede cada vez que hay una elección, todas las delegaciones de la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas del Chubut, distribuidas en todo el territorio provincial, estarán abiertas entre las 10 y las 13 horas.

La decisión tiene que ver con brindar la posibilidad a los ciudadanos, que así lo requieran, de retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en caso de haberlo tramitado y no poseerlo al momento de votar.

Por eso es fundamental que quienes necesiten hacerlo concurran a las oficinas con la constancia del trámite para que los agentes tengan seguridad que fueron entregados en forma correcta.

Temporal en varias ciudades de Chubut: hay alerta por fuertes vientos

Consulta del padrón

En tanto y respecto a que el elector no cuente con la información precisa del lugar de votación, las autoridades electorales aconsejan a los ciudadanos hacer la consulta respectiva en los lugares oficiales.

Se puede saber ingresando a padron.gob.ar, usando el chat de WhatsApp +54 9 1124554444 o bien verificando a través de la aplicación Mi Argentina donde se visualiza un sitio que dice: Dónde voto.