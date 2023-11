El ministro de Economía de la Nación y excandidato a presidente, Sergio Massa reapareció en Instagram, con un sorpresivo y enigmático posteo. Luego de perder el balotaje presidencial el pasado 19 de noviembre frente a Javier Milei de La Libertad Avanza, reapareció en sus redes sociales y se “desahogó”, compartiendo un emotivo poema.

El político se volcó a sus redes sociales y dejó sus sensaciones, luego del duro golpe de perder la presidencia en la votación del pasado domingo. De esta forma, utilizó un escrito que si bien creyó que era del poeta español Federico García Lorca, correspondía al tucumano Federico García Hamilton.

“Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómales sus manos, apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes sólo, no podrás lograrlo; y si lo lograras, será a un costo alto”, comienza el poema.

“Con los que te queremos se hará más liviano. Cuando el cuerpo afloje te sientas cansado; cuando la tristeza a tu alma haya entrado; busca a tus amigos, busca a tus hermanos cuenta con nosotros que para eso estamos”, sigue el escrito.

“Se conoce el dulce, probando lo amargo. Tras subir la cuesta, se disfruta el llano; así es nuestra vida, te lo juro hermano. En los tiempos duros, encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos; ya para empujarte, ya para un abrazo; y al fin de la cuesta, disfruta del llano”, cierra el poema.

QUÉ DIJO GARCÍA HAMILTON DE LA CONFUSIÓN

“Estoy respondiendo más WhatsApp que Milei el domingo a la noche. En internet hay muchas versiones del poema atribuidas a García Lorca, es un poco comprensible la confusión aunque también es una pequeña muestra de ignorancia creer que García Lorca escribía de esa manera”, señaló a La Gaceta.

“Por un lado me divierto por la confusión y también me emociona. Con La Cuesta de la Vida es impresionante como he recibido mensajes de mucha gente que no conocía e incluso de otros países diciendo que el poema los había ayudado. Me imagino que si Massa lo publicó ahora es porque está atravesando un momento difícil y siente que ese poema también lo ayuda. Me imagino que La Cuesta de la Vida está cumpliendo su función ahora también”, expresó.

Respecto al poema, sostuvo que lo escribió entre los años 2017 y 2018, “en un momento en que en mi familia atravesábamos una situación de salud de mi mujer, que gracias a Dios ahora está perfecta, por suerte”. “Efectivamente lo que he intentado transmitir es que a pesar de que a todos en algún momento la cuesta se nos pone empinada y dura, en otro momento volvemos al llano y volveremos a disfrutar de la vida”, concluyó.