Los senadores del PRO presentaron un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores, votado este jueves con duros cuestionamientos desde diferentes sectores. Además, argumentaron que en tiempos de dificultad, es necesario mostrar responsabilidad y ejemplaridad. La medida fue difundida en redes sociales junto con la copia del proyecto de resolución.

El jueves, la Cámara alta votó a favor de aumentar los ingresos de los senadores de $1.700.000 a $4.500.000 a partir del próximo mes. Sin embargo, ahora piden que se revierta esta decisión, a pesar de que en el recinto no expresaron su desacuerdo con el proyecto y permitieron que se aprobara.

El segundo artículo establece que para aplicar las dietas correspondientes, se deberá seguir la normativa vigente antes de la sanción de la resolución en cuestión.

En los fundamentos de la medida que impulsan los senadores del PRO señalan que el país se encuentra atravesando momentos de extrema dificultad que requiere de los que han sido honrados con la representación social "una actitud responsable y de ejemplaridad".

El grupo de legisladores conformado por Luis Juez, Alfredo de Angeli, Beatriz Avila, Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero y el misionero Martín Goerling, le pusieron al firma a una iniciativa en la que solicitan no recibir el aumento salarial que se autoimpusieron los legisladores de la Cámara alta. Martín Goerling, en particular, envió una nota a la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, solicitando que se revise la posibilidad de no cobrar dicho aumento. A pesar de intentar mantener esta decisión en secreto, la solicitud se hizo pública.

El escrito presentado por el legislador de Misiones informó: “por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha de emisión de la presente a la liquidación de la dieta que le corresponde al suscripto”.

"No fuimos votados para darle la espalda a los argentinos. Por eso, presenté una nota para renunciar al aumento que votaron algunos senadores. No somos todos lo mismo", finalizó.