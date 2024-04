El Gobierno buscará cambiar la Ley de Educación para penar el “adoctrinamiento” en las escuelas

Este jueves al mediodía, durante la habitual conferencia de prensa que se realiza desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó durante - tras difundirse las imágenes- un acto en Punta Indio donde un grupo de excombatientes se retiró en medio de la ceremonia tras sentirse ofendidos por el discurso de una de las docentes por considerarlo partidario.

En este contexto, Adorni, adelantó que el Gobierno enviará un proyecto para modificar la Ley de Educación para penar el “adoctrinamiento” en las escuelas. Y señaló que el Ministerio de Capital Humano “pondrá a disposición un canal para denunciar el adoctrinamiento u la actividad política que no respete la libertad de expresión”.

“Por decisión del Gobierno nacional se va a enviar un proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, anunció.

Por lo que hizo referencia a las imágenes que trascendieron de un acto ocurrido en la localidad de Punta Indio: “Nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares teñidos con militancia ideológica como un video que se conoció estos días de un acto en el que se ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas”.

QUÉ PASÓ EN EL ACTO

El martes, en el marco de un homenaje realizado en la Escuela Secundaria N° 4 de la localidad de Verónica, los excombatientes se retiraron en medio de la ceremonia por sentirse ofendidos por el discurso de la directora y profesora de historia.

La exposición de la docente cuestionada fue definida como “partidaria” por muchos de los presentes, quienes acompañaron la decisión de los veteranos de levantarse de sus lugares e irse de la plaza central, recordó Infobae.

“Lo que sucedió es que la persona que eligieron para dar el discurso eligió como línea discursiva un eje basado en un análisis ultra pormenorizado de lo que fue la dictadura. No fue una frase aislada, sino que fue toda una línea discursiva que se iba incrementando. Esperamos un rato pensando que en algún momento iba a ser mención a los veteranos, pero no, nunca lo hizo”, contó a Infobae Aldo Reyes, hijo del ex combatiente José Aldo Martiriano Reyes.