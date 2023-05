El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, mantuvo una reunión con 17 jefes comunales del interior de Chubut. “Tenemos un plan productivo para toda la provincia, estoy convencido y sé cómo lo vamos a hacer", aseguró.

En ese marco, Luque destacó el trabajo que se viene realizando desde Arriba Chubut. “La verdad que venimos muy bien, estamos realmente muy contentos de lo que estamos conformando en cada uno de los distritos, porque para mí es clave cada lugar, por eso le dedicamos la misma importancia a una ciudad grande que a los pueblos chicos”.

Luque valoró que las comunas "cubren la mayor cantidad de territorio pero también son las que menos posibilidades tuvieron de desarrollo. Sin embargo, para este proyecto de provincia tienen un futuro muy importante pensando en nuestro proyecto productivo".

“Quiero acompañarlos, ayudarlos, y que todos nos sintamos parte de un proyecto provincial que nos cobije y nos permita poder mejorar determinadas situaciones. No solo estoy convencido, soy optimista y sé cómo lo vamos a hacer", expresó.

En ese sentido, consideró que “hay ciudades de la provincia que están pasando momentos muy difíciles”, pero frente a los jefes comunales destacó que “ustedes son quienes saben cuáles son los inconvenientes en cada uno de los pueblos como para que podamos tratar de revertirlos. A varios de ustedes los he ido a visitar, he estado recorriendo las distintas zonas de la provincia, pero me falta todavía mucho por recorrer. Estoy muy contento de lo que estamos logrando”.

En su discurso, el candidato a gobernador valoró “el gesto de generosidad hacía la política que tuvo Ricardo Sastre” y destacó el rol de los jefes comunales, quienes “conocen el sacrificio de estar en el interior de una provincia tan grande, con lugares tan alejados unos de otros y de los grandes centros urbanos”.

En ese sentido llamó a revertir el presente de la provincia “con vocación de servicio” y trabajando en un “proyecto conjunto para poder lograr que se imponga una idea que todos entendemos que es lo mejor para nuestra gente”.

“Estoy enamorado de la provincia que tenemos y de las oportunidades que podemos tener. Cada vez que uno la recorre, cada vez que uno va caminando por Chubut, se va dando cuenta del potencial inmenso que tenemos, pero que nos falta un plan, nos falta un proyecto. Yo creo que nos merecemos poder tener una educación de calidad para que le demos a nuestros hijos la posibilidad de crecimiento”, agregó.

El candidato sostuvo además que en los pueblos es donde más se sufre “esa falta de oportunidades, sobre todo los jóvenes cuando terminan el colegio secundario o cuando se van a la universidad. Los chicos quieren volver, pero es difícil en muchos casos porque no tienen a qué volver".

Además destacó que "yo no soy una persona que vengo a ofrecer soluciones mágicas ni a vender una ilusión, sí creo que pretendemos vivir en un lugar en donde, entre todos, nos comprometamos a ir cambiándolo". En ese sentido, garantizó que "ya estamos trabajando en un proyecto productivo, porque si no generamos mayores ingresos a la provincia de Chubut, difícilmente con lo que tenemos vamos a poder salir adelante”.

“Sabemos que vamos a estar bien representados”

Vilma Pinilla, jefa comunal de Facundo y anfitriona del encuentro, destacó la figura de Luque y aseguró que “apoyamos a este proyecto porque sabemos que vamos a estar bien representados”.

“Fue un honor recibir a nuestro candidato, plantearle las necesidades de cada comuna, que nos conozca. La verdad que fue muy positiva la reunión y que nos haya escuchado, que se lleve todas las inquietudes de cada uno es muy importante”, sentenció.