Arcioni adelantó que si Milei gana las elecciones "se cortará la coparticipación en las provincias"

El gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, realizó una rueda de prensa este jueves y se refirió a la posibilidad de que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane el ballotage del 19 de noviembre que competirá frente a Sergio Massa.

El mandatario provincial saliente cuestionó algunas de las medidas que el actual diputado nacional buscaría impulsar en caso de ser elegido por la mayoría de los argentinos y se diferenció, ratificando su apoyo al postulante de Unión por la Patria.

“Tenemos que mostrar los dos países que se proponen y están en discusión. Milei propone cosas que me cuestan reproducir y que él mismo reprodujo a lo largo de la campaña: mercado y venta de órganos, vouchers en la educación pública y paga en todos los niveles y cortar la coparticipación”, expresó Arcioni, pese a que el también economista adelantó que los dos primeros temas mencionados serían algo “filosófico”.

De esta manera, el gobernador saliente utilizó los dichos de su par jujeño, Gerardo Morales, donde señaló algo que podría ocurrir en Chubut si se corta de raíz la coparticipación. “Morales fue muy claro al decir que las provincias no van a poder pagar los sueldos si corta la coparticipación”. Y habló puntualmente de lo que ocurriría en la región: “en Chubut, esto significa un tercio de los ingresos. A eso le sumamos que en las localidades pequeñas no van a tener absolutamente nada y es lo que propone Milei. Yo no quiero ese modelo, me gusta ese en donde el Estado tiene que intervenir en su justa medida para equilibrar y llegar a todas las localidades con los recursos. Incluso con la obra pública, otro tema que quiere privatizar y que perjudicaría las obras”, manifestó.

Puntualmente en lo que tiene que ver con la obra pública, Arcioni dijo que se están creando rutas en distintos sectores de la provincia “para interconectar y potenciar otros recursos como el turismo”. Es por ello que ratificó su postura del Estado presente: “quiero un país donde se generen puestos de trabajo dignos, formales, donde haya producción y se controle la inflación”.

En otros términos, el gobernador fue consultado por la situación económica respecto de la baja del dólar blue y responsabilizó a los dirigentes opositores a Massa de la corrida previa a las elecciones del 22 de octubre. “Hay certidumbre en los mercados y se refleja al día de hoy con la baja del dólar. Algunos pícaros quisieron tener alguna avivada con la suba de la moneda, el Estado tuvo que intervenir para lograr desactivar este tema y dar certidumbre en los mercados”, resaltó.

“Milei quiere tener un cambio radical de 180 grados de las cosas que dijo respecto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, como también de sus medidas. Hay que buscar en los archivos, hoy hay dirigentes que no se sienten representados en ello”, añadió.

Por último, dio su pálpito de lo que ocurrirá el próximo 19 de noviembre en todo el país. “Que no quepan dudas que Massa va a ganar las elecciones”, concluyó.