“A mí no me maneja nadie": Sergio Massa anticipó las medidas que tomará en caso de ser electo presidente

Este miércoles por la noche, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo presente en el programa de TN, “A Dos Voces” y reveló sus principales medidas en caso de ser electo.

El actual ministro de economía mantuvo una entrevista con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfaro, donde garantizó que su gobierno comenzará “el 10 de diciembre”.

En este sentido y considerando la posibilidad de ser elegido por la gente, Massa tomaría como primera decisión otorgar un millón de créditos hipotecarios disponibles a partir del 1 de enero; la suspensión por 180 días del pago de las cuotas de los créditos UVA y su posterior reformulación a créditos atados al coeficiente de variación salarial; la negociación con el FMI para cambiar el programa sobre la base de exportaciones y salir del actual esquema inflacionario, y la unificación de empresas estatales.

Massa propuso que la oposición maneje la Oficina Anticorrupción

El titular del Palacio de Hacienda manifestó que los propios funcionarios comprenden la necesidad de realizar cambios. "Ya lo empezamos a charlar. Ellos lo entienden porque le hace mucho daño a los argentinos", remarcó y reconoció que en la Argentina “hay gente que tiene dudas o tiene necesidad de que le aclaremos algunas cosas”.

LA OPOSICIÓN

A días del balotaje, Massa remarcó que no incluirá un ajuste porque "sería castigar a los más vulnerables y las pymes" y afirmó que eso es "lo que quiere hacer Milei" con la dolarización y el cierre del BCRA.

Camino al balotaje, crece el apoyo de los Intendentes chubutenses a Sergio Massa

En ese sentido dijo que "no hay peor forma que iniciar un gobierno que incumpliendo los contratos" y aprovechó a cuestionar las declaraciones de Victoria Villarruel sobre el origen de los dólares que utilizarán para el plan. "Esta idea que dijo la candidata a vicepresidenta de tomar el ahorro de la gente…Yo la escuche a Villarruel hablar de los dólares de la gente para la dolarización y pienso en el ciudadano común", manifestó.

Por eso, destacó que presentó la propuesta para que “el bloque principal de la oposición a partir del 10 de diciembre” tenga a cargo la oficina anticorrupción.

Rossi: "Con Massa en el gobierno vamos a potenciar la ley de cuencas maduras en el Congreso"

“A mí no me maneja nadie. Me va a manejar el compromiso que fui asumiendo. Entiendo que pueda existir la desconfianza, pero en cada lugar digo lo que pienso y hago lo que siento y lo que está en juego es si gobierna Milei o si gobierno yo. El que tiene la responsabilidad y la lapicera es uno”, afirmó y como ejemplo agregó: “Cuando se tomó la decisión de unificar las áreas, a mí nadie me puso ni un portero”.

“Nadie seriamente puede pensar que a mí me maneja nadie, ni Cristina, ni nadie. No se habla de política exterior. ¿Quién va a representar a la Argentina en el mundo? En mi gobierno, yo”, aseguró.

MEDIDAS ECONÓMICAS

En materia económica, Massa garantizó “la derrota de la inflación en el 2024 a partir de recuperar exportaciones, que este año fueron dramáticas por la sequía, que dejó a la Argentina sin moneda”. “La mejora la vamos a tener el año que viene porque vamos a derrumbar a la inflación a la mitad”, afirmó.

Glinski: "Esta elección va a poner de cara al futuro un nuevo liderazgo para la Argentina"

Para el año próximo estimó que el país va a tener “un saldo exportador neto de más de U$S7000 millones”, lo que permitirá ir “a déficit cero, unificación de empresas públicas y hacer más eficientes las contrataciones del Estado”.

El candidato de UP puntualizó que el derrumbe de la inflación se va a lograr a partir de la recuperación de las exportaciones, luego de un año crítico por la sequía. "Con nuestro programa de incremento exportador vamos a hacer muy fuertes nuestras reservas", dijo.

Eso permitirá alcanzar "déficit cero, en principio, y si podemos superávit fiscal, superávit comercial y competitividad cambiaria".

Massa invitó a los argentinos a construir "un nuevo pacto federal con más coparticipación"

En cuanto a las definiciones sobre quién será su ministro de Economía dijo que "no es de mi fuerza política" y adelantó que, en caso de ganar el domingo, “lo voy a anunciar el lunes o martes”