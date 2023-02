Una patota de rugbiers golpeó brutalmente a un joven en el carnaval de Corrientes

Un joven de 31 años fue atacado por casi una decena de rugbiers en el corsódromo de Corrientes. Perdió tres dientes y lo patearon en la cabeza cuando ya se encontraba tirado en el suelo. Fue auxiliado por tres amigos con los que se encontraba.

El caso transcendió a las pocas horas de conocerse la condena a los ocho acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. El nuevo ataque de patota rugbier tuvo lugar tras de la segunda jornada del carnaval provincial.

Los agresores se le acercaron y comenzaron a golpearlo sin diálogo mediante. “Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”, contó la víctima

Según se observa en el video viralizado, que dura apenas 42 segundos, un grupo de casi una decena de jóvenes, rodea a la víctima y da comienzo a la golpiza. Cuatro de ellos habrían sido identificados, según informa el diario local El Litoral.

La escena de la agresión se suscitó en una zona del predio Nolo Alías que aún no fue determinada con exactitud por las autoridades.

Rubén Leiva, abogado de Leandro, explicó que las cámaras de seguridad del predio donde ocurrió el ataque son de la provincia de Corrientes. “Vamos a pedir las imágenes para identificar y determinar la zona de la agresión”, detalló.

“La pasamos bien, no tuvimos ningún problema con nadie esa noche”, dijo Chávez al describir lo ocurrido hace algo más de diez días.

Y agregó, en declaraciones a Radio Sudamericana: “Todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana, cuando a la salida de los carnavales veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí, comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”.

El hecho generó la apertura de una causa, en la que se está registrando y verificando a los testigos, incluido personal de seguridad del tradicional evento correntino. Mientras tanto, Chávez continúa sometiéndose a estudios durante su proceso de recuperación tras las heridas sufridas y la pérdida de varios dientes.