El pasado 18 de diciembre, una mujer asesinó a puñaladas a su presunto abusador. La joven, luego del crimen, grabó un video en sus redes sociales, donde se veía sus manos manchadas con sangre.

Según Austral Noticias, las puñaladas fueron realizadas en la zona del tórax y A.B, el hombre de 35 años murió luego de unos minutos.

Está detenida y fuente judiciales informaron que fue indagada por la Justicia

Dónde sucedió el crimen

El hecho ocurrió en una casa del Barrio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego.

La mujer de 27 años, con las iniciales F.E.M, había manifestado que era víctima de abusos y amenazas por parte del hombre. Según se supo, A.B había sido docente de la joven, cuando tenía 14 años. Se investiga si, luego comenzaron los acosos.

En el video publicado, explicó lo que le estaba pasando. “Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, sostuvo.

En otro momento, aseguró haberlo apuñalado y esperaba que llegue la policía. "No sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”.

“Llamé a la policía hace muchos minutos. Les di mis datos pero todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren".

"Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor”, explicó la mujer.

Por el crimen, la mujer declaró ante la jueza de feria Cecilia Cataldo en la causa penal.

Por otra parte, la Justicia dispuso realizar un peritaje al celular del hombre como al de la mujer, para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que denuncia la autora del crimen. Asimismo, se está recopilando algunos posteos en redes sociales de F.E.M donde la joven había denunciado, el acoso.

La mujer de 27 años, está incomunicada y a disposición de la jueza Cataldo. Además, deberá realizar una pericia psiquiátrica.

Por otra parte, este miércoles, prestó declaración indagatoria en el edificio de tribunales del juzgado fueguino, según fuentes judiciales.